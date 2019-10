Sport

EM-Qualifikation: England verliert in Tschechien, Frankreich schlägt Island



England patzt in Tschechien und verliert – Frankreich zittert sich zum Sieg auf Island

Gruppe A

Tschechien – England 2:1

Überraschung in der Gruppe A! Tschechien schockte Favorit England und schlug es zuhause mit 2:1. Dabei hatte der Abend aus der Sicht der «Three Lions» perfekt begonnen: Erst fünf Minuten waren gespielt, als Harry Kane sein Team per Penalty in Führung brachte.

Doch die Freude hielt nicht lange. Nur vier Minuten später gelang Jakub Brabec der Ausgleich. Und kurz vor Schluss war es der 31-jährige Nationalteam-Debütant Zdenek Ondrasek, der Tschechien ins Glück schoss.

Tschechien - England 2:1 (1:1)

Prag. - SR Skomina (SLO).

Tore: 5. Kane (Foulpenalty) 0:1. 9. Brabec 1:1. 85. Ondrasek 2:1.

England: Pickford; Trippier, Keane, Maguire, Rose; Henderson, Rice (88. Abraham), Mount (72. Barkley); Sterling, Kane, Sancho (73. Rashford).

Gruppe B

Portugal – Luxemburg 3:0

Portugal siegte gegen Luxemburg locker mit 3:0, allerdings ohne zu glänzen. Die Tore für die Iberer erzielten Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo und Goncalo Guedes.

Gruppe H

Island – Frankreich 0:1

Weltmeister Frankreich zittert sich in Island zu einem Minisieg. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Olivier Giroud in der zweiten Halbzeit per Penalty.

Türkei – Albanien 1:0*

