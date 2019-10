Sport

Fussball

Internationaler Fussball: Spektakel-Remis zwischen Frankfurt und Bremen



Bild: EPA

Spektakel-Remis zwischen Frankfurt und Bremen +++ Schärs Newcastle schlägt United

England

Arsenal – Bournemouth 1:0

Arsenal feierte mit Granit Xhaka als Captain bei Bournemouth einen 1:0-Minisieg. Innenverteidiger David Luiz sorgte nach einem Corner per Kopf bereits nach neun Minuten für den entscheidenden Treffer. Es war der erste Treffer der Brasilianers im Trikot der Gunners, nachdem er auf diese Saison hin von Chelsea zum Stadtrivalen gewechselt war.

Arsenal - Bournemouth 1:0 (1:0)

60'326 Zuschauer.

Tor: 9. Luiz 1:0. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Manchester City – Wolverhampton 0:2

Überraschung in der Premier League. Titelverteidiger Manchester City musste gegen Wolverhampton die zweite Saisonniederlage einstecken. Damit beträgt der Rückstand des Teams von Pep Guardiola nach acht Runden bereits acht Punkte. Beide für die Wolves erzielte Adama Traoré.

Manchester City - Wolverhampton 0:2 (0:0)

Tore: 80. Traoré 0:1. 94. Traoré 0:2.

Southampton – Chelsea 1:4

Der englische Youngster Tammy Abraham trifft für Chelsea derzeit nach Belieben. Beim 4:1-Auswärtssieg von Chelsea in Southampton erzielte der 22-Jährige das achte Tor im achten Meisterschaftsspiel für die Blues. Abraham lupfte den Ball nach 17 Minuten an der Strafraumgrenze über den herausstürmenden Southampton Goalie Angus Gunn, der Klärungsversuch eines zurückgeeilten Verteidigers glückte erst hinter der Torlinie.

Abrahams letzte Leistungen blieben auch dem englischen Nationalcoach Gareth Southgate nicht verborgen. Er nominierte den Angreifer für die im Oktober anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Bulgarien und Tschechien ins englische Kader.

Southampton - Chelsea 1:4 (1:3)

31'473 Zuschauer.

Tore: 17. Abraham 0:1. 24. Mount 0:2. 30. Ings 1:2. 40. Kanté 1:3. 89. Batshuayi 1:4.

Newcastle – Manchester United 1:0

Eng werden dürfte es für derweil für Ole Gunnar Solskjaer als Trainer von Manchester United. Die «Red Devils» kassierten gegen das im zweitletzten Rang klassierte Newcastle United mit dem Schweizer Innenverteidiger Fabian Schär mit 0:1 die dritte Saisonniederlage. Der 19-jährige Mittelfeldspieler Matthew Longstaff entschied bei seinem Premier-League-Debüt für Newcastle nach 72 Minuten die Partie mit einem Weitschuss aus rund 20 Metern.

Newcastle United - Manchester United 1:0 (0:0)

51'198 Zuschauer.

Tor: 72. Longstaff 1:0.

Bemerkung: Newcastle mit Schär.

Deutschland

Gladbach – Augsburg 5:1

Erstmals seit über acht Jahren, seit den Zeiten von Trainer Lucien Favre, ist Borussia Mönchengladbach Leader der Bundesliga. Gladbach besiegt Augsburg 5:1.

Mit dem Kantersieg gegen Augsburg nutzte die Mannschaft von Trainer Marco Rose weidlich die Blössen, die sich die Konkurrenz im obersten Tabellenbereich am Samstag gegeben hatte, als keine der ersten fünf Mannschaften gewann (und Bayern sogar verlor).

Denis Zakaria eröffnete den Torreigen in Mönchengladbach schon in der 2. Minute. Nach einem raschen Angriff über die linke Seite und einer Hereingabe nutze er den freien Platz, den ihm die Augsburger gewährten. Auch das letzte Tor, das 5:1, erzielte einer der vier Schweizer Internationalen von Gladbach, nämlich der kurz nach der Pause eingewechselte Breel Embolo.

Borussia Mönchengladbach - Augsburg 5:1 (4:0)

Zuschauer.

Tore: 2. Zakaria 1:0. 8. Herrmann 2:0. 13. Herrmann 3:0. 39. Pléa 4:0. 80. Niederlechner 4:1. 83. Embolo 5:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Zakaria, ab 53. mit Embolo, ab 60. mit Elvedi. Augsburg mit Vargas und bis 46. mit Lichtsteiner.

Wolfsburg – Union 1:0

Erster Verfolger der Borussia ist nicht etwa die deutsche Übermannschaft Bayern München, oder Lucien Favres Borussia Dortmund, sondern der VfL Wolfsburg. Dem Team mit den Schweizern Renato Steffen und Admir Mehmedi genügte daheim gegen den von Urs Fischer trainierten Aufsteiger Union Berlin ein diskretes 1:0, um sich auf den 2. Platz vor zuarbeiten.

Ein Treffer des Niederländers Wout Weghorst nach 70 Minuten musste den Wolfsburger Fans als Höhepunkt genügen. Den entscheidenden Pass hatte mit Josip Brekalo der Ersatzmann von Mehmedi gegeben, der nach 66 Minuten für den Schweizer in die Partie gekommen war.

Wolfsburg - Union Berlin 1:0 (0:0)

27'012 Zuschauer.

Tor: 69. Weghorst 1:0.

Bemerkung: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 66.) und Steffen (bis 93.), ohne Mbabu (Ersatz).

Frankfurt – Bremen 2:2

Von den Ausrutschern der Konkurrenz am Samstag nicht profitieren konnte das Schweizer Duo Djibril Sow und Gelson Fernandes von Eintracht Frankfurt. Die Hessen gehen nach einem 2:2 gegen Werder Bremen vor heimischem Publikum mit elf Punkten und als Tabellen-9. in die Länderspielpause.

Die Bremer, bei denen Michael Lang in der 93. Minute noch zu einem Kurzeinsatz kam, gingen in der 27. Minute durch Davy Klaassen in Führung, den Ausgleich erzielte Sebastian Rode in der 55. Minute. Die späte Führung durch Andre Silva in der 88. Minute reichte für Frankfurt nicht zum Sieg, Milot Rashica glich in der Nachspielzeit per Foulelfmeter noch für Werder aus.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:2 (0:1)

51'500 Zuschauer.

Tore: 27. Klaassen 0:1. 55. Rode 1:1. 88. Silva 2:1. 91. Rashica (Foulpenalty) 2:2.

Bemerkung: Frankfurt mit Sow, ohne Fernandes (Ersatz). Werder Bremen mit Lang Lang (ab 93.).

Spanien

Valladolid – Atlético 0:0

Bericht folgt nach Spielende.

Barcelona – Sevilla, 21 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Italien

Atalanta – Lecce 3:1

Bericht folgt nach Spielende.

Atalanta Bergamo - Lecce 3:1 (2:0)

Tore: 35. Zapata 1:0. 40. Gomez 2:0. 56. Gosens 3:0. 86. Lucioni 3:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Torino – Napoli 0:0

Bericht folgt.

Inter – Juventus 0:1*

Bericht folgt nach Spielschluss.

(sda/abu)

