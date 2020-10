Sport

Fussball

Real Madrid verliert gegen Schachtar Donezk nach Fehlstart



Bild: www.imago-images.de

Real Madrid verpennt den Start komplett – dann reicht auch ein Traumtor von Modric nicht

Real Madrid steht wohl vor einer unruhigen Phase. Vier Tage nach der Niederlage in der Meisterschaft gegen Aufsteiger Cadiz misslang dem spanischen Meister auch der Auftakt in die Champions League. Gegen Schachtar Donezk setzte es in der Gruppe B zuhause ein 2:3 ab.

Real Madrid – Schachtar Donezk 2:3

Ohne den verletzten Abwehrchef und Captain Sergio Ramos spielte Real Madrid vor allem vor der Pause konfus und orientierungslos in der Defensive sowie ideenlos in der Offensive. Das nützten die Ukrainer zur letztlich entscheidenden 3:0-Pausenführung. Innerhalb von 13 Minuten traf Schachtar drei Mal. Die Heimschwäche von Real in der Champions League fand damit in der neuen Saison seine Fortsetzung: In der letzten Spielzeit hatten die Spanier nur eines von vier Heimspielen gewonnen.

Zwei schnelle Tore zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Luka Modric und Junior Vinicius brachten dem Rekord-Titelhalter Real Madrid letztlich keine Punkte mehr ein, dem 20-jährigen Brasilianer Vinicius aber immerhin einen Champions-League-Rekord. Er traf zum 2:3 lediglich 15 Sekunden nach seiner Einwechslung. Damit war Vinicius eine Sekunde schneller als Lars Ricken bei seinem legendären Tor für Borussia Dortmund im Final gegen Juventus Turin vor 23 Jahren.

Der Auftaktsieg von Schachtar Donezk, das im August in den Viertelfinals der Europa League den FC Basel eliminiert hatte, erstaunte umso mehr, weil die Ukrainer in Madrid arg ersatzgeschwächt antreten mussten. Gleich fünf ukrainische Internationale fehlten, ebenso der Ideengeber in der Offensive, der Brasilianer Taison.

Real Madrid - Schachtar Donezk 2:3 (0:3)

Keine Zuschauer. -

Tore: 29. Tete 0:1. 33. Varane (Eigentor) 0:2. 42. Solomon 0:3. 54. Modric 1:3. 59. Vinicius 2:3.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Militão, Varane, Marcelo; Modric (70. Kroos), Casemiro, Valverde; Rodrygo (46. Benzema), Jovic (59. Vinicius), Asensio.

Bemerkung: Real Madrid ohne Ramos und Hazard (beide verletzt).

RB Salzburg – Lok Moskau 2:2

Keinen Sieger gab es in der Partie zwischen RB Salzburg und Lokomotive Moskau. Bei den Österreichern kam der Schweizer Noah Okafor erst in der Schlussphase zum Einsatz.

Salzburg - Lokomotive Moskau 2:2 (1:1)

3000 Zuschauer. -

Tore: 19. Eder 0:1. 45. Szoboszlai 1:1. 50. Junuzovic 2:1. 75. Lisakowitsch 2:2. -

Bemerkung: Salzburg mit Okafor (ab 84.).

(zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter