Prügel im Bayern-Training! Lewandowski und Coman schlagen sich ins Gesicht

Robert Lewandowski und Kingsley Coman prügeln sich im Bayern-Training



Bild: AP/dpa

Bayern München sitzt in der Bundesliga-Tabelle zwar ganz zuoberst, doch so ganz entspannt scheint man an der Säbener Strasse nicht zu sein. Wie die «Bild» berichtet haben sich Robert Lewandowski (30) und Kingsley Coman (22) am Donnerstag im Bayern-Training geprügelt.

Trainer Niko Kovac habe das Positionsspiel trainieren lassen, als sich Lewandowski und Coman in die Haare gerieten. Die beiden seien Dicht beieinander gestanden, als plötzlich die Fäuste flogen. Die Fussballstars hätten sich gegenseitig ins Gesicht geschlagen.

Niklas Süle und Jérôme Boateng wollten die beiden offenbar trennen, doch der Streit sei dennoch weiter gegangen. Erst durch die Mithilfe weiterer Teamkollegen sei dies dann doch noch gelungen.

Kovac habe die Streithähne danach zuerst in die Kabine schicken wollen, sich aber umentschieden. Lewandowski und Coman durften das Training beenden. Die Bayern wollten sich auf Anfrage der «Bild» nicht zum Vorfall äussern. Weil das Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, finden sich weder Bilder noch Videos davon. (abu)

