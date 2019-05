Sport

Fussball

Bundesliga: 2:2 im Hinspiel der Relegation zwischen Union und Stuttgart



Bundesliga, Relegation Stuttgart – Union Berlin 2:2 (1:1)

Bild: EPA/EPA

Urs Fischers Union Berlin trotzt Stuttgart im Relegations-Hinspiel ein 2:2 ab

Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer darf weiterhin vom Aufstieg in die erste Bundesliga träumen. Beim Relegations-Hinspiel in Stuttgart gelingt den Norddeutschen ein achtbares Unentschieden mit zwei wichtigen Auswärtstoren. Dies, obwohl die Berliner lange Zeit eher weniger Spielanteile haben.

Bild: EPA/EPA

Stuttgart geht kurz vor der Pause durch Christian Gentner in Führung, kassiert aber sogleich den Ausgleich durch Suleiman Abdullahi. Und auch auf den erneuten Führungstreffer durch Mario Gomez (51.) hat die Union in Person von Marvin Friedrich (68.) eine Antwort.

Beim VfB Stuttgart sitzt Nationalspieler Steven Zuber zu Beginn auf der Bank und wird erst in der Schlussphase eingewechselt. Das Rückspiel findet am Montag in Berlin statt.

Die Tore: Video: streamable

Das Telegramm

Stuttgart - Union Berlin 2:2 (1:1)

58'619 Zuschauer.

Tore: 42. Gentner 1:0. 43. Abdullahi 1:1. 51. Gomez 2:1. 68. Friedrich 2:2.

Bemerkungen: Stuttgart ab 73. mit Zuber. (abu/sda)

