Champions League: Bayern schiessen sich Frust von Seele



Champions League, 5.Runde E: AEK Athen – Ajax 0:2 (0:0)

E: Bayern – Benfica 5:1 (3:0) F: Lyon – ManCity 2:2 (0:0)

F: Hoffenheim – Donezk 2:3 (2:2) G: ZSKA Moskau – Pilsen 1:2 (1:0)

G: Roma – Real Madrid 0:2 (0:0)

H: ManUnited – Young Boys 1:0 (0:0)

H: Juventus – Valencia 1:0 (0:0)



Bild: EPA/EPA

Bayern lösen Achtelfinal-Ticket mit Kantersieg – Zuber trifft bei Hoffenheim-Drama

Gruppe E

Bayern – Benfica 5:1

Bayern München erfüllte die Pflichtaufgabe in der Champions League souverän. Dank einem 5:1-Sieg über Benfica Lissabon in der 5. Runde ist dem Team von Niko Kovac die Achtelfinal-Qualifikation nicht mehr zu nehmen.

Nur einen Heimsieg hatten die Bayern aus den letzten sechs Spielen ausweisen können, gegen die Portugiesen war von fehlendem Selbstvertrauen allerdings wenig zu sehen - besonders bei Arjen Robben. Der 34-jährige Niederländer sorgte mit seiner Doublette (13./30.) früh für beruhigte Nerven bei seinem Trainer Niko Kovac. Neben Robben traf mit Robert Lewandowski – er schoss seine Champions-League-Treffer 50 und 51 – ein weiterer Münchner doppelt.

Ob der gelungene Abend in der Königsklasse dem 47-jährigen Trainer allerdings zur Weiterbeschäftigung bei den Bayern verhilft, bleibt fraglich. FCB-Präsident Uli Hoeness hatte nach dem enttäuschenden 3:3-Heimauftritt am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf angekündigt, nach der Champions League die aktuelle Situation des Klubs zu analysieren und dann eine «richtige Lösung zu finden». Die Chance, dass diese «Lösung» weiter Kovac heisst, ist nach der neusten Vorstellung zumindest nicht gesunken

AEK Athen – Ajax 0:2

Ajax Amsterdam qualifiziert sich erstmals seit der Saison 2005/06 wieder für die K.o.-Phase der Champions League. Dank einem 2:0-Sieg auswärts beim kriselnden AEK Athen ist den Niederländern der Platz in den Achtelfinals bereits eine Runde vor dem Abschluss der Gruppenphase nicht mehr zu nehmen. Nachdem das Team von Erik Ten Hag in der ersten Halbzeit aus der teils drückenden Überlegenheit keine Tore erzielen konnte, sorgte ein Freistoss des Dänen Lasse Schöne nach 67 Minuten indirekt für die Entscheidung.

AEK-Spielmacher Marko Livaja parierte den Standard im eigenen Strafraum mit der Hand, worauf Dusan Tadic für Ajax den fälligen Penalty zu seinem ersten seiner zwei Treffer nutzte. Livaja sorgte mit seiner Aktion indes für ein doppeltes Athener Handicap: Der 25-Jährige sah für sein Hands Gelb-Rot.

Die Telegramme:

Bayern München - Benfica Lissabon 5:1 (3:0)

70'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Orsato (ITA).

Tore: 13. Robben 1:0. 31. Robben 2:0. 36. Lewandowski 3:0. 46. Fernandes 3:1. 51. Lewandowski 4:1. 77. Ribéry 5:1.

Bayern München: Neuer; Rafinha, Boateng, Süle, Alaba; Müller (81. Jeong), Kimmich, Goretzka; Robben (72. Sanches), Ribéry (78. Wagner); Lewandowski.

Bemerkung: Bayern München ohne Thiago, James, Coman und Tolisso (alle verletzt) und Hummels (krank). Benfica mit Seferovic (ab ab 59.).

AEK Athen - Ajax Amsterdam 0:2 (0:0)

SR Oliver (ENG).

Tore: 68. Tadic (Handspenalty) 0:1. 72. Tadic 0:2.

Bemerkung: 67. Gelb-Rote-Karte gegen Livaja.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe F

Lyon – ManCity 2:2

Olympique Lyon und Manchester City trennen sich in einem spektakulären Spitzenspiel 2:2 remis. Beide Teams haben damit den Einzug in die Achtelfinals sicher. Die besseren Chancen in der ersten Hälfte hatten die Franzosen durch Memphis Depay (13., 25.) und Maxwel Cornet (43.). Letzterer sorgte mit einem Doppelpack (54., 80.) für die zweifache Lyon-Führung. City konnte durch Treffer von Aymeric Laporte (62.) und Sergio Agüero (82.) jeweils ausgleichen.

Hoffenheim – Donezk 2:3

Die TSG Hoffenheim muss weiter auf den ersten Sieg in der Königsklasse warten. Gegen Schachtar Donezk verlor das Team aus Sinsheim im fünften Champions-League-Spiel 2:3. Die beiden Teams lieferten dem Publikum eine äusserst ereignisreiche erste Halbzeit. Drei Tore fielen zwischen der 14. und 17. Minute. Auf eine Doublette der beiden Schachtar-Brasilianer Ismaily (14.) und Taison (15.) reagierte die von Julian Nagelsmann trainierte TSG durch Andrej Kramaric unmittelbar.

Den Ausgleich zum 2:2 erzielte nach 40 Minuten Steven Zuber. Der Schweizer Internationale, der in nur vier der letzten 13 Wettbewerbsspiele Hoffenheims zum Einsatz gekommen war. In der laufenden Champions League wurde Zuber von Trainer Nagelsmann erstmals in die Startformation gesetzt. Sein Treffer bliebt allerdings ein Muster ohne Wert. In der Nachspielzeit schoss Taison mit seinem zweiten Treffer des Abends das Auswärtsteam noch zum Sieg.

Die Telegramme:

Lyon - Manchester City 2:2 (0:0)

SR Rocchi (ITA).

Tor: 55. Cornet 1:0. 63. Laporte 1:1. 81. Cornet 2:1. 83. Agüero 2:2.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Sintschenko; Mahrez, Fernandinho, David Silva; Sané (71. Delph), Agüero (91. Agüero), Sterling.

Bemerkungen: Manchester City u.a. ohne De Bruyne, Gabriel Jesus, Bernardo Silva und Mendy (alle verletzt).

Hoffenheim - Schachtar Donezk 2:3 (2:2)

SR Kruzliak (SVK).

Tore: 14. Ismaily 0:1. 15. Taison 0:2. 17. Kramaric 1:2. 40. Zuber 2:2. 93. Taison 2:3.

Hoffenheim: Baumann; Kaderabek, Bicakcic, Vogt, Schulz (85. Grifo), Zuber (77. Nelson); Dembiray, Nordtveit (84. Grillitsch), Kramaric; Belfodil, Szalai.

Bemerkungen: Hoffenheim u.a. ohne Kobel (Ersatz) und Nuhu (verletzt). 60. Gelb-rote Karte gegen Szalai

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe G

Roma – Real Madrid 0:2

Die AS Roma und Real Madrid standen bereits vor Anpfiff des Spitzenkampfes als Achtelfinalisten fest – weil Viktoria Pilsen im bereits am frühen Abend durchgeführten zweiten Gruppenspiel bei ZSKA Moskau mit 2:1 gewann. Dank einem 2:0-Erfolg in Rom, es war im sechsten Spiel unter dem neuen Real-Coach Santiago Solari der fünfte Sieg, sicherte sich Real vorzeitig den Gruppensieg. Die Tore für die Königlichen erzielten Gareth Bale und Lucas Vazquez nach der Pause.

ZSKA Moskau – Pilsen 1:2

Die Telegramme:

AS Roma - Real Madrid 0:2 (0:0)

SR Turpin (FRA).

Tore: 47. Bale 0:1. 59. Lucas 0:2.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Llorente, Modric (81. Valverde); Vazquez, Benzema (77. Mariano), Bale (84. Asensio).

AS Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi (64. Coric), Cristante; Ünder, Zaniolo (69. Karsdorp), El Shaarawy (22. Kluivert); Schick.

Bemerkungen: Roma ohne De Rossi, Dzeko, Pastore und Pellegrini (alle verletzt). Real Madrid ohne Casemiro, Nacho und Odriozola (alle verletzt).

ZSKA Moskau - Viktoria Pilsen 1:2 (1:0)

SR Makkelie (NED).

Tore: 10. Vlasic (Foulpenalty) 1:0. 56. Porchazka 1:1. 81. Hejda 1:2.

Bemerkung: 44. Akinfejew (Moskau) hält Penalty von Prochazka.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe H

Juventus – Valencia 1:0

Juventus Turin, einer der ersten Anwärter auf den Gewinn der Champions League, hat das Weiterkommen in der vorletzten Runde der Gruppenphase mit einem 1:0-Heimsieg gegen Valencia sichergestellt.

Anders als im Hinspiel in Valencia, das Juventus trotz eines frühen Ausschlusses gegen Cristiano Ronaldo 2:0 gewonnen hatte, wurde der italienische Serienmeister hart gefordert. Die einzige gute Chance der ersten Halbzeit erspielten sich die Spanier. Juves Goalie Wojciech Szczesny musste kurz vor der Pause eine tolle Parade zeigen, um einen Kopfball des Franzosen Mouctar Diakhaby unschädlich zu machen.

Die Italiener kamen in der zweiten Hälfte besser ins Spiel, nachdem Trainer Massimiliano Allegri einen Verteidiger durch den Offensivspieler Juan Cuadrado ersetzt hatte. Es zahlte sich nach 59 Minuten aus, als Mario Mandzukic aus kurzer Distanz ein Zuspiel von Cristiano Ronaldo verwertete. In der Folge häuften sich die guten Möglichkeiten für Juve, sodass der Sieg zuletzt verdient war.

Das Telegramm:

Juventus Turin - Valencia 1:0 (0:0)

SR Collum (SCO).

Tor: 59. Mandzukic 1:0.

Juventus Turin: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chellini, Alex Sandro (46. Cuadrado); Betancur, Pjanic, Matuidi; Dybala (79. Costa), Ronaldo, Mandzukic.

Valencia: Neto; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Cocquelin, Kondogbia (72. Soler), Parejo, Guedes; Rodrigo (46. Gameiro), Mina (67. Batshuayi).

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Khedira, Can (beide verletzt) und Bernardeschi (nicht im Aufgebot). Valencia ohne Garay und Tscheryschew (beide verletzt). Verwarnungen: 13. Betancur (Foul), 31. Gaya (Foul), 43. Kondogbia (Foul), 60. Cuadrado (Foul), 62. Diakhaby (Hands), 69. Guedes (Foul), 74. Batshuayi (Foul), 83. Matuidi (Foul). (pre/sda)

Die Tabelle: bild: screenshot srf

