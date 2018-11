Sport

Fussball

Champions League: Tadic schiesst Ajax in den Achtelfinal



Champions League, 5.Runde E: AEK Athen – Ajax 0:2 (0:0)

E: Bayern – Benfica 21 Uhr F: Lyon – ManCity 21 Uhr

F: Hoffenheim – Donezk 21 Uhr G: ZSKA Moskau – Pilsen 1:2 (1:0)

G: Roma – Real Madrid 21 Uhr

H: ManUnited – Young Boys 21 Uhr

H: Juventus – Valencia 21 Uhr



Bild: EPA/ANA-MPA

Tadic schiesst Ajax in den Achtelfinal – ZSKA vergibt gegen Pilsen die letzte Chance

Gruppe E

AEK Athen – Ajax 0:2

Ajax Amsterdam qualifiziert sich erstmals seit der Saison 2005/06 wieder für die K.o.-Phase der Champions League. Dank einem 2:0-Sieg auswärts beim kriselnden AEK Athen ist den Niederländern der Platz in den Achtelfinals bereits eine Runde vor dem Abschluss der Gruppenphase nicht mehr zu nehmen. Nachdem das Team von Erik Ten Hag in der ersten Halbzeit aus der teils drückenden Überlegenheit keine Tore erzielen konnte, sorgte ein Freistoss des Dänen Lasse Schöne nach 67 Minuten indirekt für die Entscheidung.

AEK-Spielmacher Marko Livaja parierte den Standard im eigenen Strafraum mit der Hand, worauf Dusan Tadic für Ajax den fälligen Penalty zu seinem ersten seiner zwei Treffer nutzte. Livaja sorgte mit seiner Aktion indes für ein doppeltes Athener Handicap: Der 25-Jährige sah für sein Hands Gelb-Rot.

AEK Athen - Ajax Amsterdam 0:2 (0:0)

SR Oliver (ENG).

Tore: 68. Tadic (Handspenalty) 0:1. 72. Tadic 0:2.

Bemerkung: 67. Gelb-Rote-Karte gegen Livaja.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe G

ZSKA Moskau – Pilsen 1:2

Eine 1:2-Niederlage von ZSKA Moskau zu Hause gegen Viktoria Pilsen sorgt in der Gruppe G bereits für klare Verhältnisse. Real Madrid und die AS Roma stehen schon vor ihrem Direktduell als Achtelfinalisten fest. Um die Teilnahme an der K.o.-Runde der Europa League kämpfen Moskau und Pilsen am letzten Spieltag im Direktduell.

ZSKA Moskau - Viktoria Pilsen 1:2 (1:0)

SR Makkelie (NED).

Tore: 10. Vlasic (Foulpenalty) 1:0. 56. Porchazka 1:1. 81. Hejda 1:2.

Bemerkung: 44. Akinfejew (Moskau) hält Penalty von Prochazka.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

