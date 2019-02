Sport

Fussball

«Yellow Submarine» ist DAS Lied zu Liverpool – Bayern



bild: epa/watson

YNWA? Darum ist «Yellow Submarine» das einzig wahre Lied zu Liverpool – Bayern

«You'll Never Walk Alone» ist die vielleicht berühmteste Fussball-Hymne der Welt. Ein Beatles-Klassiker passt aber noch viel besser zum Champions-League-Duell heute Abend zwischen Liverpool und dem FC Bayern München (21 Uhr, im watson-Liveticker).

Es gibt keinen Zweifel: Heute Abend, kurz bevor Liverpool – Bayern München beginnt, werden alle TV-Reporter ehrfürchtig schweigen. Und die Fernsehzuschauer daran Teil haben lassen, was die Fans an der Anfield Road aufführen. Ein Chor aus zehntausenden von Stimmen singt das berühmte «You'll Never Walk Alone».

Die Geschichte von «You'll Never Walk Alone» ist bekannt und wird immer wieder gerne erzählt. Weltberühmt wurde die Version der Liverpooler Band Gerry & the Pacemakers.

«Zieht den Bayern die Lederhosen aus»

Doch die berühmtesten Musiker der Stadt sind zweifellos die Beatles. Aus der Feder von Paul McCartney und John Lennon stammt ein Lied, das es ebenfalls zum Fussballklassiker schaffte: «Yellow Submarine».

Das gelbe U-Boot ist jedoch keine Hymne, sondern wahrscheinlich Deutschlands berühmtester Schmähgesang. Denn aus der Zeile «We all live in a yellow submarine» wird in den Bundesliga-Stadien «Zieht den Bayern die Lederhosen aus», wenn der Rekordmeister aus München zu Gast ist.

Geistesblitz auf der Autofahrt

Udo Scholz ist der Mann, der auf die Idee kam und den Beatles-Song umtextete. Der war zwei Jahrzehnte lang Stadionsprecher beim 1. FC Kaiserslautern, damals selbstverständliches Mitglied der Bundesliga.

Ende der 1970er-Jahre war Scholz Gast in einem Wirtshaus in Oberbayern, als einige angetrunkene Männer dieses betraten. Einer hatte zerrissene Hosen an, weshalb jemand rief: «Zieht's dem Buam die Lederhosn aus!» Die Zeile habe er noch im Kopf gehabt, als er im Auto auf dem Heimweg war – und dort im Radio «Yellow Submarine» lief. Er habe mit dem neuen Text mitgesungen und ihm sei sogleich klar gewesen, dass dies ein Ohrwurm werden könne.

Als die Bayern das nächste Mal auf dem Betzenberg zu Gast waren, stimmte Kaiserslauterns Stadionsprecher das Lied an und der Erfinder des Schmähgesangs sollte recht behalten. Der Ohrwurm existiert bis heute.

Wer weiss, ob heute Abend in Liverpool – natürlich «rein zufällig» – «Yellow Submarine» gespielt wird. Bei Trainerfuchs Jürgen Klopp würde es nicht gross überraschen … Ganz sicher ist, dass ein anderes Lied vor der Champions-League-Hymne angestimmt wird: «You'll Never Walk Alone».

Das gelbe U-Boot Spaniens «Yellow Submarine» ist auch im spanischen Fussball ein Begriff. Der Primera-Division-Klub Villarreal wird, weil er ganz in Gelb spielt und im Vergleich mit den Grossen der Liga eher unten schwimmt, «El Submarino Amarillo» genannt.

Bild: EPA/EFE

