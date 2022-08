Der 47-Jährige ging mit der Vereinsführung hart ins Gericht. «Es ist eine echte Leistung, eine Milliarde Pfund auszugeben und so schlecht zu sein.» Deshalb verstehe er auch die anhaltenden Proteste gegen die amerikanische Besitzerfamilie Glazer seitens der Fans. «Das einzig Anständige an dem Klub sind die Fans. Und sie haben genug.» (nih)

«Manchester United wusste seit acht bis zehn Monaten, dass sie das Kader neu aufbauen müssen. Ralf Rangnick bezeichnete es als Operation am offenen Herz. Die Spieler, die ten Hag brauchte, nicht früh ins Team zu holen ist verwirrend und schwierig zu verzeihen.» «Jeder Klub scheint, einen Plan zu haben. Nur United scheint zu denken: ‹Lasst uns einfach in die niederländische Liga schauen und Spieler holen, die unter ten Hag funktioniert haben.› Das ist keine Strategie, das kannst du nicht machen.»

Harschere Töne waren von United-Legende Gary Neville zu hören. Manchester United sei aufgetreten wie eine U9-Mannschaft. Der TV-Experte sagte gegenüber « Sky Sports »: «Ich verfolge die Spiele von United seit 42 Jahren und ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals so schlecht waren, wie in der ersten Halbzeit.» Neville macht dafür vor allem die Transferpolitik verantwortlich. Dass ten Hags Kader nicht bereits früher verstärkt wurde, sei «schwierig zu verzeihen».

ManUtd von allen guten Geistern verlassen – 0:4 in Brentford

ManUtd von allen guten Geistern verlassen – 0:4 in Brentford

Besonders in der Kritik stand Goalie David de Gea, dem bei den ersten beiden Gegentoren Fehler unterliefen. Ten Hag stellte sich aber hinter den Spanier: «Ich bin überzeugt von ihm.» De Gea war kritischer mit sich selbst: «Ich habe uns drei Punkte gekostet. Es war ein schrecklicher Tag.» Zwar hätte das Team besser reagieren sollen, aber hätte de Gea den ersten Schuss gehalten, wäre das Resultat ein anderes gewesen, glaubt der 31-Jährige.

Dass ten Hag unzufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft war, war bereits zur Halbzeit bemerkbar. Gleich dreimal wechselte er nach der Pause, doch das hätte nicht einmal gereicht, wie der 52-Jährige nach dem Spiel gemäss « The Guardian » sagte: «Ich hätte noch acht weitere Wechsel vornehmen können.»

Der Niederländer war nach der Partie wütend auf seine eigenen Spieler: «Es bringt nichts, wenn wir uns eine Taktik zurechtlegen und diese dann in den Müll schmeissen.» Individuelle Fehler seien für die Gegentore verantwortlich gewesen und dafür müsse das Team die Verantwortung tragen.

Das 0:4 in Brentford muss sich für Manchester-United-Fans wie eine Ohrfeige angefühlt haben. Trainer Erik ten Hag entschuldigte sich nach dem Spiel bei den mitgereisten Anhängerinnen und Anhängern für die Leistung. Erstmals seit 30 Jahren steht der englische Rekordmeister auf dem letzten Tabellenplatz und für ten Hag ist es ein denkbar schlechter Start in seine Amtszeit.

Wem gelingt der bessere Start in die zweite Halbzeit? Winterthur und FCZ noch torlos

Nach der zweiten Niederlage im zweiten Ligaspiel liegen bei Manchester United die Nerven blank. Trainer Erik ten Hag nimmt seine Mannschaft in die Verantwortung, Klublegende Gary Neville wählt harsche Worte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nach einer Stunde stehen die Züge still: Das passiert bei einer Stromabschaltung

Gletscherschmelze in Rekordzeit: Schweizer Pass ist erstmals seit 2000 Jahren eisfrei

20 unglaubliche Facts zu 40 Jahre «The Blues Brothers», dem besten Musikfilm ever

Russland will wichtige Autobahn nach Donezk einnehmen ++ Streit um AKW Saporischschja

Donauhafen in der Ukraine: Plötzlich letzte Hoffnung

Einer Hockey-Liga geht das Geld aus – das Drama der Swiss League

Stehen wir vor der letzten Saison der Swiss League, so wie wir sie kennen? Innert kürzester Zeit hat sich die wirtschaftliche Lage der Liga dramatisch zugespitzt.

Innert kürzester Zeit hat sich die wirtschaftliche Lage der Liga so dramatisch zugespitzt, dass selbst ein Vorzeigeklub wie der mehrfache Meister SC Langenthal an den Rückzug per Ende Saison und eine Konzentration auf die Förderung des Frauenhockeys denkt.