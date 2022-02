Breel Embolo trifft per Kopf zur Gladbacher Erlösung. Bild: imago-images.de

Embolo rettet Gladbach spät einen Punkt – Seoane und Fischer dürfen jubeln

Beel Embolo wird nach 77 Minuten eingewechselt und rettet fünf Minuten später Borussia Mönchengladbachs 2:2 im Heimspiel gegen Wolfsburg. Der Basler bewahrte die «Fohlen» damit vor der achten Niederlage in den letzten zwölf Spielen.

Gladbach – Wolfsburg 2:2

Breel Embolo hat Borussia Mönchengladbach eine Woche nach dem blamablen 0:6 gegen Borussia Dortmund vor einer weiteren Niederlage bewahrt. Gegen den VfL Wolfsburg traf der Schweizer Nationalspieler in der 82. Minute nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich.

Yann Sommer, Nico Elvedi und Co. legten gegen die «Wölfe» zuvor mal wieder einen Fehlstart hin: Durch einen Treffer von Jonas Wind geriet das Team von Trainer Adi Hütter bereits in der 6. Minute in Rückstand. Wolfsburgs Sebastiaan Bornauw erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0, doch Gladbach steckte nicht auf und kam noch durch Marcus Thuram noch vor der Pause zum 1:2-Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit drückte die Borussia dann auf den Ausgleich, doch erst in der 82. Minute erfolgte die Erlösung durch Breel Embolo, der per Kopf ausgleichen konnte. Kurz vor Schluss jubelte Gladbach dann noch einmal, doch der Treffer zum vermeintlichen 3:2 durch Matthias Ginter zählte wegen eines vorausgegangenen Fouls zu Recht nicht.

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg 2:2 (1:2)

Tore: 6. Wind 0:1. 33. Bornauw 0:2. 42. Thuram 1:2. 82. Embolo 2:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer (verwarnt) und Elvedi, ab 77. mit Embolo. Wolfsburg ab 58. mit Mbabu, ab 78. mit Steffen. 70. Rote Karte gegen Lacroix (Wolfsburg/Hands).

Wind bringt Wolfsburg früh mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Bornauw doppelt zum 2:0 für Wolfsburg nach. Video: streamja

Thuram verkürzt vor Pause auf 1:2 aus Gladbach-Sicht. Video: streamja

Der Ausgleich durch Embolo zum 2:2. Video: streamja

Leverkusen – Bielefeld 3:0

Ohne den verletzten Torjäger Patrik Schick kehrt Bayer Leverkusen nach dem 2:3 in Mainz wieder zum Siegen zurück. Das Team von Trainer Gerardo Seone gewinnt zuhause gegen Arminia Bielefeld mit 3:0 und bleibt damit weiter auf Kurs in Richtung Champions League.

Lucas Alario und Moussa Diaby mit einem Doppelpack schossen die Tore für die überlegene «Werkself». Der erste Treffer von Alario sorgte allerdings für hitzige Diskussionen, weil sich Vorlagengeber Paulinho den Ball zuvor an die eigene Hand geschossen hatte. Der VAR griff allerdings nicht ein, weil keine Absicht ausgemacht werden konnte.

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)

Tore: 30. Alario 1:0. 57. Diaby 2:0. 81. Diaby 3:0.

Bemerkungen: Arminia Bielefeld ohne Brunner.

Alario trifft zum 1:0 für Leverkusen. Video: streamja

Das 2:0 für Leverkusen durch Diaby. Video: streamja

Diaby schnürt beim 3:0 seinen persönlichen Doppelpack. Video: streamja

Union Berlin – Mainz 3:1

Urs Fischer hat mit Union Berlin nach drei Niederlagen in Serie den Turnaround geschafft. Gegen Mainz 05 gewinnen die «Eisernen» dank Toren von Genki Haraguchi, Sheraldo Becker und Taiwo Awoniyi mit 3:1. Damit halten die Berliner zumindest die Europa-League-Plätze im Visier. Für Mainz war es die erste Niederlage, nachdem man zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt hatte. Silvan Widmer spielte durch und war bei den Gegentoren unschuldig. Den einzigen Mainzer Treffer erzielte Delano Burgzorg.

Union Berlin - Mainz 3:1 (1:0)

Tore: 8. Haraguchi 1:0. 56. Becker 2:0. 75. Awoniyi 3:0. 90. Burgzorg 3:1.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer. 60. Gelb-rote Karte gegen Kohr (Mainz).

Das 1:0 für Union durch Haraguchi. Video: streamja

Becker erhöht per Traumtor auf 2:0 Video: streamja

Awoniyi setzt mit dem 3:0 für Union den Schlusspunkt. Video: streamja

Burgzorg erzielt kurz vor Schluss den Mainzer Ehrentreffer. Video: streamja

Freiburg – Hertha Berlin 3:0

Der SC Freiburg feiert zuhause gegen Hertha BSC einen verdienten 3:0-Sieg. Vincenzo Grifo brachte das Heimteam bereits in der 12. Minute mittels eines umstrittenen Elfmeters in Führung. Hertha-Verteidiger Linus Gechter hatte seinen Gegenspieler Roland Sallai kaum berührt, doch der VAR bestätigte den Elfmeter.

Bei den beiden Joker-Toren durch Kevin Schade und Lucas Höhler ging dann alles mit rechten Dingen zu und her. Dank dem zweiten Sieg in Serie bleiben die Freiburger oben drin, Hertha dagegen kämpft weiter gegen den Abstieg.

Freiburg - Hertha Berlin 3:0 (1:0)

Tore: 12. Grifo (Foulpenalty) 1:0. 83. Schade 2:0. 86. Höler 3:0.

Grifo trifft per Penalty zum 1:0 für Freiburg. Video: streamja

Schade erhöht auf 2:0 für Freiburg. Video: streamja

Das 3:0 für Freiburg durch Höhler. Video: streamja

Fürth – Köln 1:1

Der 1. FC Köln hat im Rennen um die internationalen Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart kam bei Schlusslicht Greuther Fürth in einer umkämpften und abwechslungsreichen Partie nicht über ein mageres 1:1 hinaus. Florian Kainz brachte den «FC» in der 53. Minute in Führung, Sebastian Griesbeck glich für Fürth aber wenig später aus.

Greuther Fürth - Köln 1:1 (0:0)

Tore: 53. Kainz 0:1. 69. Griesbeck 1:1.

Kainz trifft zum 1:0 für Köln. Video: streamja

Griesbeck gleicht für Fürth zum 1:1 aus. Video: streamja