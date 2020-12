Sport

Fussball

PSG und Basaksehir setzen ein deutliches Zeichen – Atalanta wirft Ajax raus



Bild: keystone

PSG und Basaksehir setzen ein deutliches Zeichen – Atalanta wirft Ajax raus

Gruppe D

Midtjylland – Liverpool 1:1

Spielbericht folgt.

Ajax – Atalanta 0:1

Spielbericht folgt.

Gruppe H

PSG – Basaksehir 5:1

Die Partie zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir, die gestern wegen eines rassistischen Vorfalls unterbrochen wurde, konnte heute zu Ende gespielt werden.

Sportlich ging es zwischen PSG und Basaksehir um fast nichts mehr. Trotzdem waren am frühen Mittwochabend die Blicke ganz speziell auf diesen Match gerichtet, den die Pariser dank drei Toren von Neymar und zwei von Kylian Mbappé mit 5:1 gewannen.

Einen Tag nachdem die beiden Mannschaften das Feld nach einer Viertelstunde protestierend verlassen hatten, liefen sie für die restlichen 76 Minuten wieder im Parc des Princes ein. Die Spieler formten vor dem Wiederanpfiff in der Mitte des Feldes einen Kreis, setzten ein Knie auf den Boden und streckten eine Faust in die Luft, um nochmals gegen den Rassismus zu protestieren, der am Vortag zum Abbruch geführt hatte.

Paris Saint-Germain - Basaksehir Istanbul 5:1 (3:0)

- SR Makkelie (NED). -

Tore: 21. Neymar 1:0. 38. Neymar 2:0. 42. Mbappé (Foulpenalty) 3:0. 50. Neymar 4:0. 57. Topal 4:1. 62. Mbappé 5:1.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter