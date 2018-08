Sport

Fussball

Tottenham siegt – Schär bei Newcastle auf der Tribüne



Premier League, 2. Runde Cardiff – Newcastle 0:0 Everton – Southampton 2:1 (2:0) Leicester – Wolverhampton 2:0 (2:0) Tottenham – Fulham 3:1 (1:0) West Ham – Bournemouth 1:2 (1:0) Chelsea – Arsenal, 18.30 Uhr

Tottenham siegt dank Traumfreistoss und Kane – Schär nur auf der Tribüne

Fabian Schär ist beim zweiten Saisonspiel von Newcastle nicht mehr auf dem Matchblatt. Derweil siegt Tottenham gegen Fulham dank einem Traumtor und Harry Kane.

Am letzten Wochenende sass Fabian Schär auf der Ersatzbank von Newcastle, am Samstag in Cardiff schaffte es der Schweizer Verteidiger für seinen neuen Klub nicht auf das Matchblatt. Der Internationale konnte aus der Ferne sehen, dass bei Newcastle noch vieles im Argen liegt.

Trotzdem kam die Mannschaft von Rafa Benitez in der 2. Premier-League-Runde dem ersten Saisonsieg nahe. In der 97. Minute scheiterte der Brasilianer Kenedy vom Penaltypunkt. Cardiff, der Aufsteiger aus Wales, konnte fast eine halbe Stunde lang in Überzahl spielen, brachte aber dennoch – wie schon im ersten Saisonmatch – keinen Schuss aufs gegnerische Tor.

Tottenham feiert im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Gegen Fulham braucht es aber einen Traumfreistoss von Kieran Trippier und ein weiteres Tor von Harry Kane, um die drei Punkte einzufahren.

Die Tabelle

Das Telegramm

Cardiff City – Newcastle 0:0

30'720 Zuschauer.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (nicht im Aufgebot). 66. Rote Karte gegen Hayden (Newcastle) 97. Kenedy (Newcastle) verschiesst Penalty.

Tottenham - Fulham 3:1 (1:0)

58'297 Zuschauer.

Tore: 43. Lucas 1:0. 52. Mitrovic 1:1. 74. Trippier 2:1. 77. Kane 3:1. (abu/sda)

