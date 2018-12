Sport

Fussball

So wahrscheinlich sind die Champions-League-Achtelfinals



Bild: EPA

So wahrscheinlich ist es, dass heute diese CL-Achtelfinals gelost werden

Am Mittag wird in Nyon die K.-o.-Phase der Champions League eingeläutet. Dann werden die Paarungen der Achtelfinals ausgelost.

In den Achtelfinals der Champions League trifft stets ein Gruppensieger auf einen der Zweiten der acht Gruppen. Es ist nicht möglich, dass Teams aus dem gleichen Land aufeinander treffen. Auch Duelle zweier Mannschaften, die sich bereits in der Gruppenphase begegnet sind, kann es nicht geben.

Diese Einschränkungen führen dazu, dass beispielsweise Manchester City nur vier mögliche Achtelfinalgegner hat: Mit Lyon war der englische Meister in der Gruppe, Stadtrivale Manchester United, Tottenham und Liverpool kommen aus dem gleichen Land. In Frage kommen deshalb als Gegner der Citizens noch Atlético Madrid, die AS Roma, Schalke 04 und Ajax Amsterdam. Die Holländer haben wie der FC Porto nur ein «gesperrtes» Team.

So wahrscheinlich sind die Achtelfinal-Duelle: daten: misterchip

Nebst den Achtelfinals der Champions League wird am UEFA-Hauptsitz in Nyon auch die nächste Runde der Europa League ausgelost. Der FC Zürich ist dort der letzte im Europacup verbliebene Schweizer Vertreter. (ram)

