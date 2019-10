Sport

Fies! BVB-Stars werden bei «Verstehen Sie Spass?» reingelegt



bild: screenshot youtube

«Er geht nicht rein!» BVB-Stars werden bei «Verstehen Sie Spass?» reingelegt

Normalerweise ist das Sommerfest von Borussia Dortmund die perfekte Möglichkeit für Fans, ihren Stars etwas näher zu kommen. Von der Sekretärin über Vorstandschef bis zu den Spielern – alle sind dabei. Dieses Mal war es für die BVB-Anähnger allerdings noch unterhaltsamer als sonst. Denn sie waren hautnah dabei, als sich drei ihrer Helden bis auf die Knochen blamierten.

ARD-Moderator Guido Cantz hat die Superstar Marco Reus und die beiden Neuzugänge Julian Brandt und Mats Hummels für seine TV-Sendung «Verstehen Sie Spass?» nämlich aufs Glatteis geführt. Bei der sogenannten Stadion-Rallye mussten die Star-Fussballer verschiedenste Aufgaben erfüllen. Eine davon unter geheimer Aufsicht von Cantz und seinem Team.

Reus, Brandt und Hummels mussten zunächst mit einem Fussball durch einen Parcours dribbeln und dann verschiedene Bauklötze in eine passende Öffnung einer grossen schwarz-gelben Wand schieben. Während Roman Bürki und einige andere BVB-Spieler die Puzzleteile mühelos versenkten, scheiterten Hummels, Reus und Brandt – weil eine Öffnung manipuliert worden war.

Die drei Reingelegten verzweifelten regelrecht und schüttelten peinlich berührt den Kopf: «Warum geht der denn nicht rein», ärgerte sich Reus. Hummels erklärte leicht irritiert: «Das geht in keiner Position rein.» Als Lockvogel Norbert Dickel den BVB-Rückkehrer fragte, woran es gelegen hat, schüttelte Hummels nur frustriert den Kopf und sagte sichtlich angefressen: «Dummheit.» Der ganze Streich mit dem BVB-Trio wird am kommenden Samstagabend um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. (pre)

