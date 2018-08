Sport

Fussball

So feierten die YB-Fans am Berner Flughafen ihre Idole



Bild: KEYSTONE

So feierten die YB-Fans am Berner Flughafen ihre Champions-League-Helden

Hunderte YB-Fans haben ihrer Mannschaft am Mittag am Flughafen Bern einen begeisterten Empfang bereitet. Die Young Boys hatten gestern mit einem Sieg in Zagreb erstmals die Gruppenphase der Champions League erreicht.

Auf dem beschaulichen Flughafen im Vorort Belp herrschte kurz vor 14 Uhr ein ziemliches Gedränge: Grosse und kleine Bernerinnen und Berner, die meisten in Gelbschwarz, waren gekommen, um die «Helden von Zagreb» zu feiern.

Ankunft der Young Boys am Flughafen Bern

Gross war der Jubel, als die Spieler um 13.52 Uhr die Eingangshalle betraten. «Aues geili Sieche» war als Schlachtruf zu hören, und natürlich immer wieder «Hopp YB».

Unsere Götterhelden sind wieder in Bern gelandet! Im Gepäck? Die Champions League 💛🖤✨✨✨ Wir freuen uns riesig auf die bevorstehenden Reisen und Momente! Ihr macht uns so glücklich 😍😍 #YBForever #ChampionsLeagueBoys pic.twitter.com/TyAVaI9IhV — Radio Gelb-Schwarz (@radio_gs) 29. August 2018

Sulejmanis Halskrause ins Museum?

Angeführt wurde das Team von Guillaume Hoarau, der am Vorabend beide Tore geschossen hatte. Besonders gefeiert wurde Miralem Sulejmani, der im Rückspiel eine Hirnerschütterung erlitten hatte. Seine Halskrause kehrte als mögliche Devotionalie fürs YB-Museum zurück nach Bern, wie ein Fan mutmasste.

Gegen wen der Meister in der Champions League spielt, entscheidet sich bei der Auslosung am Donnerstagabend. Die Fans träumen von Top-Klubs wie Real Madrid, Barcelona, Juventus oder Bayern München. (ram/sda)

Jubel in Zagreb: YB spielt erstmals Champions League

