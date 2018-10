Sport

Fussball

Krimi in Dortmund: Lucien Favre wechselt vier Tore ein



Bundesliga, 7. Runde Borussia Dortmund – Augsburg 4:3 Fortuna Düsseldorf – Schalke 04 0:2 Hannover 96 – VfB Stuttgart 3:1 Mainz 05 – Hertha BSC 0:0 Bayern München – Gladbach 18.30

Bild: EPA

Unfassbarer Krimi in Dortmund: Favres Joker Alcacer und Götze schiessen vier Tore

Borussia Dortmund – FC Augsburg 4:3

Zwei Mal geht Augsburg in Dortmund in Führung, zwei Mal gleicht der BVB aus und als der zuletzt in der Kritik stehende Mario Götze als Joker zum 3:2 trifft, scheint das Spiel ein kitschiges Ende zu haben. Aber es wird nochmals dramatisch: Augsburg gleicht aus und Paco Alcacer, ebenfalls eingewechselt, hämmert in der 96. Minute einen Freistoss zum 4:3-Heimsieg ins Tor.

Hannover 96 – VfB Stuttgart 3:1

Während Hannover im siebten Saisonspiel endlich den ersten Sieg feiert, rutscht der VfB Stuttgart auf den letzten Platz ab. Beide Teams haben – wie Fortuna Düsseldorf – fünf Punkte.

Fortuna Düsseldorf – Schalke 04 0:2

Nach dem fürchterlichen Fehlstart mit fünf Niederlagen in Folge feiert Schalke den zweiten Sieg. Damit verlassen die «Knappen» die Abstiegsränge.

Die Tabelle

Die Telegramme

Borussia Dortmund - Augsburg 4:3 (0:1)

81'365 Zuschauer. - Tore: 22. Finnbogason 0:1. 62. Alcacer 1:1. 71. Max 1:2. 80. Alcacer 2:2. 84. Götze 3:2. 87. Gregoritsch 3:3. 96. Alcacer 4:3. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Fortuna Düsseldorf - Schalke 0:2 (0:0)

52'000 Zuschauer. - Tore: 48. McKennie 0:1. 53. Burgstaller 0:2. - Bemerkung: Schalke mit Embolo (ab 88.).

Mainz - Hertha Berlin 0:0

22'408 Zuschauer. - Bemerkung: Hertha Berlin mit Lustenberger (ab 46.).

Hannover - VfB Stuttgart 3:1 (2:0)

40'800 Zuschauer. - Tore: 30. Wood 1:0. 45. Wood 2:0. 50. Gomez 2:1. 91. Bebou 3:1. - Bemerkung: Hannover mit Schwegler (bis 87.). (sda)

