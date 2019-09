Sport

Fussball

Europa League: Basel mit Kantersieg gegen Krasnodar, Lugano verliert



Europa League, 1. Runde, ausgewählte Spiele B: Kopenhagen – Lugano 1:0

B: Dynamo Kiew – Malmö 1:0 C: Basel – Krasnodar 5:0

C: Getafe – Trabzonspor 1:0 G: Porto – YB 21.00

G: Rangers – Feyenoord 21.00

A: APOEL Nikosia – Düdelingen 3:4

A: Karabach Agdam – Sevilla 0:3

D: PSV Eindhoven – Sporting 3:2

D: LASK Linz – Rosenborg 1:0

F: Eintracht Frankfurt – Arsenal 0:3

I: Wolfsburg – Oleksandrija 21.00

J: Gladbach – Wolfsberg 21.00

J: Roma – Basaksehir 21.00

L: Manchester United – Astana 21.00

Bild: AP

Basels Kantersieg ++ Luganos knappe Niederlage ++ Arsenal-Sieg in Frankfurt

Die Schweizer Spiele

» Zum Liveticker Porto – YB

Basel – Krasnodar 5:0

Der FC Basel startete mit einem Gala-Auftritt in die Gruppenphase der Europa League. Gegen den FK Krasnodar siegte das Team von Marcel Koller 5:0 und sammelte mächtig Selbstvertrauen für den bevorstehenden Spitzenkampf gegen YB am Sonntag.

Bemerkenswert war besonders der Start des Heimteams, das auf den Punkt bereit zu sein schien. Der Tabellenführer aus Russland wurde bis zum 1:0 so klar dominiert, dass er schlicht nur mittels Befreiungsschlägen auch einmal aus der eigenen Hälfte kam. Der FC Basel hatte beim Auftakt gegen Krasnodar keine Mühe, die Ausfälle von Kemal Ademi und Ricky van Wolfswinkel zu kompensieren, auch weil die Gäste ihnen das Toreschiessen relativ einfach machten.

Basel - FK Krasnodar 5:0 (2:0)

14'127 Zuschauer. - SR Gestranius (FIN).

Tore: 9. Bua 1:0. Bua (Stocker) 2:0. 52. Zuffi 3:0. 55. Vilhena (Eigentor) 4:0. 79. Okafor 5:0.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka; Stocker (58. Okafor), Zuffi (79. Campo), Frei, Bua; Cabral (65. Riveros).

FK Krasnodar: Safnow; Petrow, Martynowitsch, Spajic, Ramirez; Sulejmanow, Kambolow (46. Utkin), Vilhena; Olsson (60. Namli), Wanderson; Ignatjew (67. Berg).

Bemerkungen: Basel ohne Van Wolfswinkel, Ademi (beide verletzt). Krasnodar ohne Cabella, Claesson, Gasinskij (alle verletzt). Verwarnungen: 51. Stocker (Foul). 64. Martynowitsch (Foul). (sda)

Kopenhagen – Lugano 1:0

Der FC Lugano ist mit einer 0:1-Niederlage beim FC Kopenhagen in die Gruppenphase der Europa League gestartet. Die Höhe des Resultats war für die Tessiner schmeichelhaft. Nach 50 Minuten köpfelte Kopenhagens uruguayischer Stürmer Michael Santos eine Flanke auf der Höhe des näheren Pfostens ein. Auch wenn nur etwa 45 Minuten zu spielen blieben, war es im Prinzip schon die Entscheidung, denn die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini war gegen den dänischen Meister zu keiner Reaktion fähig.

Aufregung kam nur nach 74 Minuten auf, als Marco Aratore zum vermeintlichen 1:1 einköpfelte. Aber das Spiel war unterbrochen, weil der im Offside stehende Filip Holender in die Aktion eingegriffen hatte.

FC Kopenhagen - Lugano 1:0 (0:0)

SR Verissimo (POR).

Tor: 50. Santos 1:0.

FC Kopenhagen: Johnsson; Varela, Nelsson, Papagiannopoulos, Bengtsson; Falk Jensen (79. Biel), Zeca, Stage, Fischer (80. Oviedo); Santos (76. Daramy), Sotiriou.

Lugano: Baumann; Yao (70. Holender), Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Vecsei (82. Dalmonte); Carlinhos, Bottani (49. Aratore).

Bemerkungen: FC Kopenhagen ohne Andersen, Boilesen, Mudrazija, N'Doye, Thomsen und Wind (alle verletzt). Lugano ohne Covilo, Crnigoj, Rodriguez, Lovric und Macek (alle verletzt). 25. Pfostenschuss Bengtsson. 77. Maric lenkt den Ball an die Latte des eigenen Tores. Verwarnungen: 67. Vecsei (Foul), 91. Carlinhos (Foul), 93. Trainer Celestini (Lugano/Reklamieren). (sda)

Weitere Highlights

Eintracht Frankfurt – Arsenal 0:3

Die beeindruckende Heimserie der Eintracht im Europacup endete zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase gegen Arsenal. Die Mannschaft von Adi Hütter unterlag 0:3. 16 Partien in Folge hatte Eintracht Frankfurt seit 2006 daheim im Europacup nicht mehr verloren, gegen den Vorjahresfinalisten ging die Serie zu Ende.

Das von Granit Xhaka angeführte Arsenal traf durch den 20-jährigen Joseph Willock in der 38. Minute zum 1:0 und erhöhte in der Schlussphase in Überzahl dank dem 18-jährigen Bukayo Saka und dem Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang noch auf 3:0. Bei den Frankfurtern, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Dominik Kohr in der 79. Minute nur noch zu zehnt spielten, kam Djibril Sow über die gesamten 90 Minuten zum Einsatz. (sda)

Karabach Agdam – Sevilla 0:3 Video: streamja

Cluj – Lazio Rom Video: streamja

Getafe – Trabzonspor 1:0 Video: streamja

Dynamo Kiew – Malmö 1:0 Video: streamja

LASK Linz – Rosenborg Trondheim 1:0 Video: streamja

PSV Eindhoven – Sporting 3:2 Video: streamable

APOEL – Düdelingen 3:4 Video: streamable

Düdelingens erster Sieg in einer Gruppenphase der Europa League schien zum Greifen nah, als Antoine Bernier in der 51. Minute das 2:0 bei APOEL Nikosia gelang. Doch die Zyprer schlugen zurück – mit drei Toren zwischen der 54. und der 58. Minute gingen sie 3:2 in Führung. Der Gast aus Luxemburg bäumte sich indes noch einmal auf. Nationalspieler Danel Sinani, der bereits das 1:0 erzielt hatte, wurde mit seinem Siegtor zum 4:3 zum Matchwinner. (ram)

Abonniere unseren Newsletter