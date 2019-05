Sport

Fussball

Champions League: Die wichtigsten Zahlen zum Ajax-Sieg bei Tottenham



Bild: AP/PA

70 Prozent, aber ein Pass zu wenig – die wichtigsten Zahlen zum Ajax-Sieg bei Tottenham

Ajax steht dank eines 1:0-Siegs im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham mit einem Bein im Final. Die jungen Wilden aus Amsterdam zeigten einmal mehr beeindruckenden Offensiv-Fussball, verpassten es aber, sich eine noch bessere Ausgangslage zu verschaffen. Die wichtigsten Kennzahlen zum Spiel.

70 Prozent Ballbesitz

Ballbesitz-Fussball ist tot, hiess es nach der WM 2018 in Russland. Nicht, wenn man auf das einschläfernde Querspielen verzichtet und konsequent den Weg zum Tor sucht. Das hat Ajax gestern eindrücklich gezeigt: Zwischen der 10. und 32. Minute hatten die Niederländer zu über 70 Prozent den Ball und spielten Tottenham förmlich an die Wand.

Das Team von Trainer Erik ten Hag – sein Credo: «Ballbesitz, um dem Gegner weh zu tun» – suchte den direkten Weg zum Tor und setzte bei Ballverlust sofort zum Gegenpressing an. Die Folge: Viele Balleroberungen in der Offensivzone und noch mehr Druck auf Tottenhams überforderte Abwehr.

In 22 Minuten zeigte Ajax der Welt eindrücklich, wie Fussball im Jahr 2019 auszusehen hat.

Ein Pass zu wenig

Stellvertretend für Ajax' beste Phase steht folgende Szene aus der 24. Minute: Die Niederländer kombinieren sich erst gekonnt in Richtung Tottenham-Tor, plötzlich wird es in der Mitte jedoch eng und der Ball scheint verloren zu gehen. Doch van de Beek erobert sich die Kugel zurück und Ajax setzt zu einer Traumkombination an.

Nach einem Seitenwechsel von Hakim Ziyech legt Nicolas Tagliafico den Ball flach zur Mitte, Donny van de Beek steigt über den Ball und wird von Dusan Tadic sofort in die Tiefe geschickt. Die Krönung bleibt dem sehenswerten Spielzug aber verwehrt: Statt den Ball zur Mitte zu David Neres zu legen, versucht van de Beek Tottenham-Goalie Hugo Lloris in der nahen Ecke zu erwischen. Ohne Erfolg.

Zweimal überragende Werte

Ajax überzeugte einmal mehr mit mannschaftlicher Geschlossenheit, zwei Spieler ragten dennoch aus dem Kollektiv heraus: Mittelfeld-Stratege Frenkie de Jong und Flügelflitzer Hakim Ziyech.

Frenkie de Jong: Der 21- jährige Shooting-Star lenkt das Ajax-Spiel einmal mehr mit erstaunlicher Ruhe und Abgeklärtheit und hat auch in der Defensive alles im Griff. Das Spielmacher-Duell gegen Tottenhams Christian Eriksen gewinnt er deutlich. Aber lassen wir die Zahlen für de Jong sprechen:

Frenkie de Jong's game by numbers vs. Spurs:



87 touches (most)

65 passes (most)

11 recoveries

5 tackles made

5 clearances

3 interceptions

2 take-ons

1 block

0 fouls conceded



Midfield marvel. 🦸‍♂️ pic.twitter.com/jtzEYLe9AR — Squawka Football (@Squawka) 30. April 2019

Hakim Ziyech: Der 26-jährige marokkanische Nationalspieler bereitete das 1:0 von Donny van de Beek mit einem Pass in die Tiefe magistral vor und war der Antreiber des aggressiven Ajax-Pressings, das Tottenham phasenweise komplett die Luft nahm. Am Ende hat der Flügelstürmer sechs erfolgreiche Tacklings auf dem Konto. Mehr als alle anderen Spieler auf dem Feld.

Ein Schuss aufs Tor

Erst nach dem K.o. von Jan Vertonghen und der damit verbundenen Einwechslung von Moussa Sissoko kam Tottenham besser ins Spiel. Anders als im 3-4-2-1 hatten die «Spurs» im 4-4-2 auf den Aussenbahnen plötzlich mehr Platz. So richtig gefährlich wurde es für Ajax-Keeper André Onana trotzdem nie. Die vielen hohen Bälle auf Fernando Llorente – er gewann 11 Kopfball-Duelle – blieben wirkungslos, auch weil Lucas Moura und Dele Alli nur ungenügend nachsetzten.

Fernando Llorente: Won 11 aerial duels in Tottenham's 1-0 home loss to Ajax on Tuesday night, a record in a Champions League knockout stage match this season



For more match stats -- https://t.co/MJYUrQUPkF pic.twitter.com/cwShWLbKw1 — WhoScored.com (@WhoScored) 1. Mai 2019

Ohne den verletzten Goalgetter Harry Kane und den gesperrten Wirbelwind Heung-min Son fehlte es Tottenham in der Offensive an Durchschlagskraft und Kreaktiviät. Zwar gab das Team von Mauricio Pochettino insgesamt 12 Schüsse ab, nur einer davon fand aber den Weg aufs Ajax-Tor. Die beste Tottenham-Chance vergab Toby Alderweireld, als er kurz vor Pause einen Kopfball unbedrängt übers Tor setzte.

1 - Spurs mustered just one shot on target versus Ajax, their joint-fewest total in a Champions League game. Blunt. #TOTAJA pic.twitter.com/327D86YiPC — OptaJoe (@OptaJoe) 30. April 2019

28 Ballverluste

Die Tottenham-Abwehr wurde vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder schwindlig gespielt. Mit dem hohen Pressing kamen Toby Alderweireld, Davison Sanchez, Jan Verthongen und Kieran Trippier überhaupt nicht zu recht. Die Folge: Unglaublich viele Ballverluste.

Besonders schwach am gestrigen Abend war Trippier. Der englische Nationalspieler, der bei der WM in Russland zu den Besten seines Teams gehörte, wurde von David Neres mehrfach überlaufen und schlug immer wieder Flanken und Freistösse ins Niemandsland. Am Ende kam er gemäss dem Statstik-Portal «Squawka» auf 28 Ballverluste. Definitiv nicht sein bester Auftritt im «Spurs»-Trikot.

Kieran Trippier lost possession 28 times against Ajax, more times than any other player on the pitch.



Not the best showing in a Spurs shirt. 😕 pic.twitter.com/c3HBvCdhRY — Squawka Football (@Squawka) 30. April 2019

9. Auswärtstor in Folge

Für Tottenham war das 0:1 gegen Ajax nach dem 0:1 in der Liga gegen Stadtrivale West Ham die zweite Niederlage im neuen Stadion. Ajax liess sich von der tollen Atmosphäre an der «New White Hart Lane» nie aus dem Konzept bringen und gewann so auch das dritte k.o.-Auswärtsspiel in dieser Champions-League-Kampagne. Das war zuvor erst Bayern München (2012/13) und Real Madrid (2017/18) gelungen.

Noch beeindruckender: Ajax hat seit der Gruppenphase in allen neun Auswärtsspielen mindestens einmal getroffen. Nur beim 0:0 in den Playoffs gegen Dynamo Kiew blieben die jungen Wilden ohne Torerfolg.

3 - @AFCAjax are the third team to win their round of 16, quarter-final and semi-final away game in a Champions League season, after FC Bayern in 2012-13 and Real Madrid in 2017-18. Historic. pic.twitter.com/gwmUgJIrex — OptaJohan (@OptaJohan) 30. April 2019

Nur einer von 17

Trotz der starken Vorstellung seines Teams war Ajax-Trainer Erik ten Hag nach dem Spiel nicht komplett zufrieden. Der Grund ist klar: Weil van de Beek in der 24. Minute etwas zu eigensinnig war und Neres in der 78. Minute nur den Pfosten traf, blieb den Niederländern der zweite Auswärtstreffer verwehrt. Und so bleibt die Ausgangslage fürs Rückspiel in einer Woche offen. Tottenham, das in Amsterdam wieder auf Son zählen kann, braucht nur ein Tor, um wieder im Geschäft zu sein.

Die Statistik spricht allerdings nicht für einen Finaleinzug der «Spurs». Nur eines von 17 Teams schaffte es in der Champions League nach einer Heimniederlage im Halbfinal-Hinspiel noch ins Endspiel: Ajax in der Saison 1995/96. Tottenham muss sich also den Gegner als Vorbild nehmen.

1 - Only one of the 17 previous teams to lose the first leg at home in a European Cup/Champions League semi-final tie has progressed into the final (Ajax in 1995-96). Burdensome. #TOTAJA pic.twitter.com/hXxUbXwFAp — OptaJoe (@OptaJoe) 30. April 2019

