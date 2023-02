Alex Frei. Bild: keystone

FC Basel entlässt Trainer Alex Frei

Alexander Frei ist nicht mehr länger Trainer des FC Basel. Das teilt der Klub am Dienstagmorgen mit. Der Klub bedauere dies sehr, sehe sich aber «aufgrund der ernüchternden sportlichen Entwicklung zu diesem Schritt veranlasst». Frei war es nicht gelungen, den gewünschten Erfolg zu bringen, nach 19 Spieltagen steht Basel nur drei Punkte vor dem Tabellenletzten FC Winterthur auf Platz 7.

Sportdirektor Heiko Vogel erklärt den Entscheid, «der uns allen selbstverständlich enorm schwerfällt», mit der Entwicklung des FCB. Der Klubführung fehle in der aktuellen Konstellation die Perspektive und der Glaube an zeitnahe Besserung. «Deshalb kommen wir nicht drumherum, zu handeln und der Mannschaft neue Impulse zu verleihen», so Vogel. Frei war erst im Sommer vom Aufsteiger Winterthur zu den Baslern gestossen.

Am vergangenen Wochenende hatte Basel auswärts gegen GC 0:1 verloren und war damit im vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg geblieben. Aus diesem Grund sah sich der FCB gezwungen, den Abwärtstrend aufzuhalten. «In der aktuellen Situation war es leider diese eine Niederlage zu viel», sagt Vogel. Der 47-Jährige, der den FCB bereits in der Saison 2011/12 trainierte, übernimmt das Team interimistisch, bis ein neuer Trainer gefunden wird.

(nih)