Die Frauen-Nati testet vor der WM ein letztes Mal gegen Marokko – hier geht's zum Spiel

Die Schweizer-Frauen-Nati testet vor der Abreise an die WM in Australien und Neuseeland ein letztes Mal gegen Marokko. Nach dem Unentschieden gegen Sambia will das Team von Trainerin Inka Grings zum Abschluss der Vorbereitung noch einen Sieg einfahren.