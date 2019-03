Sport

Fussball

Europa League: Arsenal schafft die Wende – Eintracht schaltet Inter aus



Europa League, Achtelfinal-Rückspiele Dynamo Kiew – Chelsea 0:5 (0:3); HS: 0:3 Salzburg – Napoli 3:1 (1:1); HS: 0:3 Krasnodar – Valencia 1:1 (0:0); HS: 1:2 Inter Mailand – Frankfurt 0:1 (0:1), HS: 0:0 Benfica – Dinamo Zagreb 3:0 (0:0,1:0); HS: 0:1 Slavia Prag – Sevilla 4:3 n.V. (1:1,2:2); HS: 2:2 Arsenal – Rennes 3:0 (2:0); HS: 1:3 Villarreal – Zenit St.Petersburg 2:1 (1:0); HS: 3:1

Arsenal schafft Wende dank Aubameyang – Frankfurt schaltet Inter aus

Das musst du gesehen haben

Arsenal – Rennes 3:0

Granit Xhaka glückt mit Arsenal im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Rennes die Wende. Die «Gunners» kompensieren eine 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel dank einem 3:0-Heimsieg.

Doppeltorschütze Pierre-Emerick Aubameyang (5./72.) und Youngster Ainsley Maitland-Niles (15.) machen das im Hinspiel eingehandelte Handicap gegen die Bretonen bereits in der Startphase wett. Besonders der 21-jährige Engländer Maitland-Niles, der bereits das 1:0 durch ein schönes Dribbling eingeleitet hatte, sorgteauf der rechten Seite immer wieder für belebende Elemente bei den «Gunners».

Der Torjubel von Aubameyang: Video: streamja

Inter – Frankfurt 0:1

Inter Mailand verliert zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 0:1 und muss so die Segel streichen. Die Deutschen dominieren die Partie im San Siro in der ersten Halbzeit so stark, dass sich Inter mit dem 0:1 zur Pause noch als gut bedient fühlen muss. Erst nach der Pause kommt auch das Heimteam erstmals zu Möglichkeiten. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Luka Jovic bereits in der 6. Minute, nachdem Sébastien Haller für Frankfurt nach 3 Minuten nur die Latte getroffen hatte.

Die Eintracht-Fans

Piazza del Duomo? Voll! „Eintracht Frankfurt international...“ 🎶😍 Die Fans machen sich auf den Weg ins Stadion 🙏#SGEuropa #InterSGE pic.twitter.com/DN8GEeXx57 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 14. März 2019

Auswärts-Sektor? Voll! Die SGE auf Europa-Tournee ist der Wahnsinn! Über 14000 Frankfurt-Fans machen Mailand für eine Nacht zur zweitgrößten Stadt Hessens! Heute sind wir hier alle Eintracht. #INTSGE ⁦@NITRO⁩ @Eintracht⁩ ⁦@EuropaLeague⁩ pic.twitter.com/758FoxH7zK — Steffen Freund (@SteffenFreund) 14. März 2019

Stimmung? Gigantisch! 15 000 Eintracht Frankfurt fans at Inter 14/03/2019 pic.twitter.com/2G3plmJYYt — Ultra Style (@ultrastyle01) 14. März 2019

Kiew – Chelsea 0:5

Nicht nur in der Champions League sorgen die englischen Premier-League-Klubs für Furore, auch in der Europa League hat mit Chelsea ein Team von der Insel Ansprüche auf den Triumph im zweiten europäischen Klubwettbewerb angemeldet. Bereits im Hinspiel sorgten die «Blues» mit einem 3:0 gegen Dynamo Kiew für klare Verhältnisse, heute werden die Ukrainer gar mit 5:0 deklassiert. Olivier Giroud trifft dreifach, Marcos Alonso und Callum Hudson-Odoi reihen sich ebenfalls unter die Torschützen.

Salzburg – Napoli 3:1

Salzburg schafft das Wunder gegen Napoli nicht. Nach dem 0:3 im Hinspiel scheiden die Österrreicher trotz eines 3:1-Heimsiegs im Achtelfinal aus. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verkauft sich vor knapp 30'000 Zuschauern in aber erneut teuer und bringt Napoli, das durch Arkadiusz Milik in der 14. Minute früh in Führung geht, in der zweiten Halbzeit noch ins Schwitzen. Die drei Tore von Munas Dabbur, Fredrik Gulbrandsen und Christoph Leitgeb sind am Ende aber zwei zu wenig.

Krasnodar – Valencia 1:1

Valencia vermag die 2:1-Reserve aus dem Hinspiel beim russischen Klub Krasnodar in extremis zu verwalten. Der 19-jährige Magomed-Schapi Sulejmanow scheint in der 85. Minute einen über weite Strecken trägen Auftritt der Spanier zu bestrafen. Der Stürmer von Krasnodar trifft mittels sehenswertem Weitschuss vom Strafraumeck und lässt die heimischen Fans von der erstmaligen Teilnahme an den Europa-League-Viertelfinals der Klubgeschichte träumen.

Valencias portugiesische Stürmer Goncalo Guedes avanciert in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Spielverderber, als er eine flache Hereingabe von Kevin Gameiro aus 11 Metern im Tor unterbringt.

Die Telegramme:

Arsenal - Rennes 3:0 (2:0)

SR Treimanis (LAT).

Tore: 5. Aubameyang 1:0. 15. Maitland-Niles 2:0. 72. Aubameyang 3:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und ohne Lichtsteiner (nicht im Aufgebot). 49. Pfostenschuss Niang (Rennes).

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

45'000 Zuschauer. - SR Hategan (ROU).

Tor: 5. Jovic 0:1.

Bemerkungen: Frankfurt ohne Fernandes (gesperrt). 3. Lattenschuss Haller (Frankfurt).

Villarreal - Zenit St. Petersburg 2:1 (1:0)

SR Soares Dias (POR).

Tore: 29. Moreno 1:0. 47. Bacca 2:0. 91. Ivanovic 2:1.

Salzburg - Napoli 3:1 (1:1)

29'520 Zuschauer (ausverkauft). - SR del Cerro (ESP).

Tore: 14. Milik 0:1. 25. Dabbur 1:1. 65. Gulbrandsen 2:1. 92. Leitgeb 3:1.

Bemerkungen: 28. Pfostenschuss Ruiz (Napoli). 87. Pfostenschuss Dabbur (Salzburg).

Dynamo Kiew - Chelsea 0:5 (0:3)

SR Stieler (GER).

Tore: 5. Giroud 0:1. 33. Giroud 0:2. 45. Alonso 0:3. 59. Giroud 0:4. 78. Hudson-Odoi 0:5.

Krasnodar - Valencia 1:1 (0:0)

35'074 Zuschauer. - SR Taylor (ENG).

Tore: 85. Sulejmanow 1:0. 93. Guedes 1:1. (pre/sda)

Europäische Fussballklubs mit den teuersten Ticketpreisen

