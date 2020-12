Sport

Fussball

Real gewinnt in Sevilla dank Bono-Patzer +++ ManCity schlägt Fulham



Die wichtigsten Spiele:

Bono-Patzer ermöglicht Reals Befreiungsschlag in Sevilla +++ ManCity gewinnt problemlos

Deutschland

England

Manchester City – FC Fulham 2:0

Wieder ein ungefährdeter Sieg für Manchester City: Das Team von Trainer Pep Guardiola nützt eine Mini-Serie von Heimspielen gegen Abstiegskandidaten, um in der Premier League Fahrt aufzunehmen.

Eine Woche nach dem 5:0 gegen den Tabellenvorletzten Burnley siegte Manchester City diesmal in der 11. Runde gegen Aufsteiger Fulham 2:0. Damit rückte Manchester City in der Tabelle fürs Erste auf Platz 4 vor und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem Führungsduo Tottenham Hotspur und Liverpool zurück, das am Sonntag im Einsatz steht.

Die Entscheidung führte Manchester City gegen Fulham schon in der ersten halben Stunde herbei. Raheem Sterling erzielte in der 5. Minute aus halbrechter Position mit einem Flachschuss das Führungstor, der Belgier Kevin de Bruyne erhöhte nach 25 Minuten mittels Foulpenalty auf 2:0.

Das Ergebnis brachte die Überlegenheit von Manchester City nur ungenügend zum Ausdruck. Am Ende wies die Statistik 70:30 Prozent Ballbesitz, 772:326 gespielte Pässe, 16:6 Torschüsse und 9:3 Corner zugunsten des Favoriten aus.

Manchester City - Fulham 2:0 (2:0)

Tore: 5. Sterling 1:0. 25. De Bruyne (Foulpenalty) 2:0.

Italien

Spezia – Lazio 1:2

Spezia Calcio - Lazio Rom 1:2 (0:2)

Tore: 15. Immobile 0:1. 33. Milinkovic-Savic 0:2. 64. Nzola 1:2.

Spanien

Sevilla – Real Madrid 0:1

Real Madrid und sein Trainer Zinédine Zidane haben in der spanischen La Liga gerade zum richtigen Zeitpunkt einen womöglich wegweisenden Erfolg errungen. Der Meister siegte in der 12. Runde im heiklen Auswärtsspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer FC Sevilla, der die letzten drei Spiele gewonnen hatte, 1:0. Zuletzt hatte Real in der Meisterschaft in drei Partien bloss einen Punkt geholt, und in der Champions League steht der Rekordgewinner nach der Niederlage gegen Schachtar Donezk unter Druck.

Gegen Sevilla brauchte Real beim Siegestor in der 55. Minute Glück. Eine flache Hereingabe von Aussenverteidiger Ferland Mendy verpasste der Stürmer Junior Vinicius zwar, doch Sevillas marokkanischer Torhüter Bono lenkte den Ball ins eigene Tor. Am Ende blieb Real ohne seinen verletzten Captain Sergio Ramos erstmals seit über zwei Monaten und sechs Meisterschaftsspielen mal wieder ohne Gegentreffer.

FC Sevilla - Real Madrid 0:1 (0:0)

Tor: 55. Bono (Eigentor) 0:1.

(dab/sda)

