Sport

Fussball

Basel schafft in Sion die grosse Wende und zieht in den Cup-Halbfinal ein



Schweizer Cup, Viertelfinals Sion – Basel 2:4nV (0:0) Thun – Lugano Do 19.30 Uhr Zürich – Kriens Do 20.15 Uhr Luzern – YB Mi 6.3. 18.00 Uhr

Bild: KEYSTONE

Basel schafft in Sion die grosse Wende und zieht in den Cup-Halbfinal ein

Der FC Basel darf weiter davon träumen, nach einer titellosen letzten Saison in diesem Sommer einen Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen. Die langjährige Nummer 1 des Schweizer Fussballs steht nach einem Auswärtssieg in Sion im Cup-Halbfinal.

Das letztlich torreiche Spiel nahm erst Mitte der zweiten Halbzeit richtig Fahrt auf. Der eingewechselte Bruno Morgado benötigte nicht lange, um Sion in Führung zu bringen. Nach einem schönen Zuspiel von Ermir Lenjani erzielte er in der 70. Minute das 1:0. Diesem liess Anto Grgic acht Minuten später den zweiten Treffer der Walliser folgen. Kurios: Wie zuletzt Pajtim Kasami gegen St.Gallen traf auch Grgic mittels einem direkt verwandelten Eckball.

Basel gab sich jedoch noch nicht geschlagen. Albian Ajeti brachte die Rot-Blauen in der 82. Minute noch einmal heran. Und tatsächlich wurden sie für ihre Hartnäckigkeit belohnt: Luca Zuffi verwandelte in der 88. Minute einen Foulpenalty, den der schnelle Noah Okafor gesucht und gefunden hatte.

Valentin Stocker machte die Basler Wende in der 101. Minute perfekt. Der ehemalige Nationalspieler brachte sein Team mit einem satten Distanzschuss via Lattenunterkante erstmals in Führung. Das 3:2 sollte die Entscheidung sein. In der letzten Minute der Nachspielzeit traf Stocker dann noch einmal. (ram)

«Am Wochenende ein Tor, heute wieder zwei – es ist sehr befreiend, das tut sehr gut.» srf

Bild: KEYSTONE

Das Telegramm

Sion - Basel 2:4 (2:2, 0:0) n.V.

9000 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 70. Morgado (Lenjani) 1:0. 78. Grgic (direkt verwandelter Corner) 2:0. 82. Ajeti (Frei) 2:1. 88. Zuffi (Foulpenalty) 2:2. 101. Stocker 2:3. 123. Stocker 2:4.

Sion: Fickentscher; Maçeiras, Zock (97. Djitté), Ndoye, Lenjani; Neitzke; Grgic, Toma; Kasami, Fortune (63. Morgado); Adryan (69. Abdellaoui).

Basel: Omlin; Widmer (82. Kuzmanovic), Suchy, Balanta (109. Kaiser), Petretta; Xhaka, Frei; Okafor, Zuffi, Bua (30. Stocker); Van Wolfswinkel (32. Ajeti).

Bemerkungen: Sion ohne Kouassi (gesperrt), Carlitos, Mitrjuschkin, Raphael, Song, Kukeli und Baltazar (alle verletzt). Basel ohne Zambrano und Kalulu (beide verletzt). Bua, Van Wolfswinkel und Balanta verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 53. Adryan (Schwalbe), 59. Neitzke (Reklamieren), 88. Petretta (Reklamieren), 103. Stocker (Spielverzögerung), 106. Balanta (Foul), 114. Ndoye (Foul), 117. Zuffi (Foul). (sda)

Alle Cupsieger seit 1990

«Es war durchschnittlich zwei Grad zu warm» Video: srf

Abonniere unseren Newsletter