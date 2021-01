Sport

Fussball

Juventus schlägt Bologna – Chelsea siegt im FA Cup ohne Mühe



Bild: keystone

Juventus kommt näher an die Spitze heran – Chelsea im Cup ohne Mühe

Bundesliga

Schalke – Bayern, 15.30 Uhr.

Hier geht's zum Liveticker.

Tabelle:

FA Cup

Chelsea – Luton 3:1

Brentford – Leicester, 15.30 Uhr

Manchester United – Liverpool, 18 Uhr



Chelsea – Luton 3:1

Chelsea steht im Achtelfinal des FA Cups. Gegen den Zweitligisten Luton Town feiern die Blues einen souveränen 3:1-Sieg. Dabei schiesst der junge Tammy Abraham alle drei Tore.

Serie A

Juventus – Bologna 2:0

Juventus Turin hat sich von der Niederlage vor Wochenfrist im Spitzenspiel gegen Inter Mailand offenbar erholt. Drei Tage nach dem Sieg im Supercup gegen Napoli gewann der Meister in der 19. Runde der Serie A zuhause gegen Bologna 2:0.

Bild: keystone

Gegen Bologna erzielten die im Sommer verpflichteten Mittelfeldspieler Arthur und Weston McKennie die Tore für Juventus. So konnte es die Mannschaft von Trainer Andrea Pirlo auf dem Weg zum achten Heimsieg in Folge verschmerzen, dass Serie-A-Topskorer Cristiano Ronaldo im dritten Pflichtspiel in Folge ohne Torerfolg blieb.

Juventus Turin - Bologna 2:0 (1:0)

Tore: 15. Arthur 1:0. 71. McKennie 2:0. (abu/sda)

Primera Division

Eiche – Barcelona, 16.15 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter