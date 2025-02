Antonio Marchesano trug seit Sommer 2016 das Trikot des FC Zürich. Bild: keystone

Nach überraschendem Wechsel: So frenetisch verabschieden die FCZ-Fans Antonio Marchesano

Am Donnerstag kam es in der Super League zu einer dicken Transfer-Überraschung: Antonio Marchesano verlässt den FC Zürich und schliesst sich per sofort Yverdon an.

Der Transfer war für viele FCZ-Fans ein Schock. Marchesano war in den vergangenen Jahren zur Identifikationsfigur geworden – nun kommt der Abschied so prompt, dass er vorerst nicht mal im Letzigrund verabschiedet werden kann. Denn am Sonntag, wenn der FCZ Basel empfängt, dürfte der Mittelfeldspieler zur selben Zeit für seine neuen Farben gegen Winterthur auf dem Platz stehen.

Dennoch wurde Marchesano nach der Bekanntgabe seines Wechsels noch gebührend gefeiert. So tauchte er – für die meisten überraschend – am Freitagabend bei einer Plattentaufe von FCZ-Fans im Volkshaus auf. «Uns ist das Herz zerrissen worden», sagte der Moderator des Anlasses, bevor er Marchesano auf die Bühne bat. Dort erntete der 34-Jährige tosenden Applaus der zahlreich anwesenden Zürcher Anhänger, ehe diese minutenlang den Namen ihres Ex-Spielers zu skandieren begannen.

Hier werden die FCZ-Fans vom Besuch Marchesanos überrascht. Video: instagram

Marchesano selbst zeigte sich vom Trubel um seine Person berührt. «Ich bin am zittern», so der Tessiner, der dafür erneut tosenden Applaus erntete. Zudem bedankte er sich bei den Fans für ihre langjährige Unterstützung.

Marchesano lässt sich von den Fans feiern. Video: instagram

Antonio Marchesano gehört zu den Spielern, welche den FCZ in den letzten Jahren am stärksten prägten. Der mittlerweile 34-Jährige spielte achteinhalb Jahre für die Zürcher, schaffte in dieser Zeit den Aufstieg in die Super League und gewann anschliessend je einmal die Meisterschaft und den Cup. 295 Partien bestritt er insgesamt für Zürich, dabei gelangen ihm 72 Tore und 60 Vorlagen. Auch in der laufenden Saison bestritt er noch die Mehrheit der Partien von Beginn an. (dab)