Sow trifft bei Sieg gegen Fischer ++ City gewinnt im Schneetreiben ++ Neymar verletzt sich

Inhaltsverzeichnis Deutschland England Italien Spanien Frankreich

Deutschland

Frankfurt – Union Berlin 2:1

Eintracht Frankfurt hat dank eines Last-Minute-Tors durch Evan N’Dicka den ersten Heimsieg der Saison eingefahren und Urs Fischers Union beim 2:1 als Verlierer vom Platz geschickt. Mit einem wunderschönen Schlenzer aus rund 16 Metern brachte Djibril Sow die haushoch überlegene Eintracht in der 22. Minute in Führung, es war das erste Tor des Zürchers in der Bundesliga seit über zwei Jahren.

Max Kruse glich nach etwas mehr als einer halben Stunde nach einem Foul an Taiwo Awoniyi per Elfmeter jedoch zum 1:1 aus. In der Nachspielzeit sorgt N'Dicka dann für den dritten Vollerfolg der Eintracht in Serie.

Das 1:0 für die Eintracht durch Sow. Video: streamja

Der Last-Minute-Siegtreffer durch N'Dicka. Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:1 (1:0)

24'000 Zuschauer.

Tore: 22. Sow 1:0. 62. Kruse (Foulpenalty) 1:1. 95. N'Dicka 2:1.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Die Tabelle:

England

ManCity – West Ham 2:1

Titelverteidiger Manchester City bleibt Leader Chelsea auf den Fersen. Ilkay Gündogan erzielte beim 2:1 gegen West Ham United bei heftigem Schneefall in der 33. Minute den wegweisenden Führungstreffer. Fernandinho legte in der 90. Minute nach, die Gäste verkürzten durch Manuel Lanzini erst tief in der Nachspielzeit.

Manchester City - West Ham United 2:1 (1:0)

Tore: 34. Gündogan 1:0. 90. Fernandinho 2:0. 94. Lanzini 2:1.

Gündogan trifft im Schneegestöber zum 1:0 für ManCity. Video: streamja

Fernandinho erhöht kurz vor Schluss auf 2:0 für die «Skyblues». Video: streamja

Das 1:2 durch Lanzini kommt für West Ham zu spät. Video: streamja

Die Tabelle:

Italien

Milan – Sassuolo 1:3

Vier Tage nach dem Sieg in der Champions League auswärts gegen Atlético Madrid erlebt Milan in der Serie A die zweite Enttäuschung in Folge. Die Mailänder verlieren das Heimspiel gegen Sassuolo trotz Führung 1:3 – und dies eine Woche nach der 3:4-Niederlage bei der Fiorentina. Damit musste Milan als Co-Leader den Verfolger und Stadtrivalen Inter Mailand innerhalb von zwei Runden von sieben auf einen Punkt herankommen lassen.

Für Statistiker kam der Fehltritt nicht ohne Ansage. Von den letzten fünf Heimspielen gegen Sassuolo gewann der siebenfache Champions-League-Sieger nur eines. Das letzte Meisterschaftsspiel zuhause hatte Milan am 21. April verloren; der Gegner hiess übrigens ... Sassuolo.

Milan - Sassuolo 1:3 (1:2)

52'824 Zuschauer.

Tore: 21. Romagnoli 1:0. 24. Scamacca 1:1. 33. Kjaer (Eigentor) 1:2. 66. Berardi 1:3.

Bemerkung: 77. Rote Karte gegen Romagnoli (Milan).

Das 1:0 für Milan durch Romagnoli. Video: streamja

Scamacca gleicht für Sassuolo mit einem Traumtor aus. Video: streamja

Milan-Abwehrchef Kjaer trifft zum 2:1 für Sassuolo ins eigene Tor. Video: streamja

Berardi erhöht auf 3:1 für Sassuolo. Video: streamja

Die Tabelle:

Spanien

Die Tabelle:

Frankreich

Saint-Etienne – PSG 1:3

Paris Saint-Germain bezahlt für den 3:1-Auswärtssieg gegen den Tabellenletzten Saint-Etienne womöglich einen hohen Preis. Superstar Neymar verletzte sich kurz vor dem Ende beim Stande von 2:1 nach dem Foul von Yvann Maçon am Knöchel und musste unter Tränen auf der Trage vom Feld getragen werden.

Einen schweren Stand hatte der PSG zuvor schon. Früh war der Favorit in Rückstand geraten, und nach dem Ausgleich kurz vor der Pause wollte der entscheidende zweite Treffer lange nicht fallen, obwohl die Pariser ab der 43. Minute in Überzahl spielen konnten. Das erlösende 2:1 durch Angel Di Maria fiel erst in der 79. Minute.

Matchwinner auf Seiten von Paris Saint-Germain waren neben Di Maria auch Verteidiger Marquinhos mit seinen Toren zum 1:1 und 3:1 sowie Lionel Messi, der zu allen drei Treffern den Assist gab. Sergio Ramos kam zu seinem ersten Einsatz im PSG-Trikot und spielte gleich durch.

Saint-Etienne - Paris Saint-Germain 1:3 (1:1)

Tore: 25. Bouanga 1:0. 45. Marquinhos 1:1. 79. Di Maria 1:2. 91. Marquinhos 1:3.

Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Kolodziejczak (Saint-Etienne). 88. Neymar verletzt ausgeschieden. (pre/sda)

Marquinhos trifft nach einem Messi-Freistoss zum 1:1 für PSG. Video: streamja

Auch beim 2:1 von Di Maria hat Messi seine Füsse im Spiel. Video: streamja

Der dritte Assist: Messi bereitet das 3:1 durch Marquinhos vor. Video: streamja

Die Verletzung von Neymar: Autsch, das hat definitiv weh getan. Video: streamja