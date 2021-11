Neymar vertritt sich gegen Saint-Etienne böse den linken Fuss. bild: screenshot youtube

Neymar wird bei Ramos-Debüt unter Tränen abtransportiert – Messi glänzt mit drei Assists

Saint-Etienne – PSG 1:3

Paris Saint-Germain bezahlt für den 3:1-Auswärtssieg gegen den Tabellenletzten Saint-Etienne womöglich einen hohen Preis. Superstar Neymar verletzte sich kurz vor dem Ende beim Stande von 2:1 nach dem Foul von Yvann Maçon am Knöchel und musste unter Tränen auf der Trage vom Feld getragen werden.

Einen schweren Stand hatte der PSG zuvor schon. Früh war der Favorit in Rückstand geraten, und nach dem Ausgleich kurz vor der Pause wollte der entscheidende zweite Treffer lange nicht fallen, obwohl die Pariser ab der 43. Minute in Überzahl spielen konnten. Das erlösende 2:1 durch Angel Di Maria fiel erst in der 79. Minute.

Matchwinner auf Seiten von Paris Saint-Germain waren neben Di Maria auch Verteidiger Marquinhos mit seinen Toren zum 1:1 und 3:1 sowie Lionel Messi, der zu allen drei Treffern den Assist gab. Sergio Ramos kam zu seinem ersten Einsatz im PSG-Trikot und spielte gleich durch.

Saint-Etienne - Paris Saint-Germain 1:3 (1:1)

Tore: 25. Bouanga 1:0. 45. Marquinhos 1:1. 79. Di Maria 1:2. 91. Marquinhos 1:3.

Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Kolodziejczak (Saint-Etienne). 88. Neymar verletzt ausgeschieden. (pre/sda)

Marquinhos trifft nach einem Messi-Freistoss zum 1:1 für PSG. Video: streamja

Auch beim 2:1 von Di Maria hat Messi seine Füsse im Spiel. Video: streamja

Der dritte Assist: Messi bereitet das 3:1 durch Marquinhos vor. Video: streamja

Die Verletzung von Neymar: Autsch, das hat definitiv weh getan. Video: streamja