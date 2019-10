Sport

Fussball

Super League: FCZ mit Remis in Lugano, Luzern und St.Gallen gewinnen



FCZ mit Nullnummer in Lugano – Luzern schafft die Wende gegen Sion

Der FC St. Gallen setzt seine Erfolgsserie auch in der 11. Runde der Super League fort. Die Ostschweizer siegen bei Aufsteiger Servette 2:1 und halten damit Anschluss an die Spitzenteams Basel und YB.

Lugano – Zürich 0:0

Der FC Zürich kommt weiterhin auf keinen grünen Zweig. Im äusserst regnerischen Lugano gibt es für das Team von Ludovic Magnin ein torloses Remis.

Die Gäste begannen engagiert und setzten die Tessiner früh unter Druck – die besseren Chancen hatten allerdings die Gastgeber, die meist gut konterten und zielstrebiger den Abschluss suchten. Aber auch der FCZ hatte seine Abschlüsse auf sehr tiefem und nassem Terrain.

Dem schlechten Platz zum trotz, zeigten beide Mannschaften eine äusserst unterhaltsame zweite Halbzeit. Auf beiden Seiten gab es Grosschancen, doch entweder verhinderte der gegnerische Keeper oder die Torumrandung den erfolgreichen Abschluss.

Lugano - Zürich 0:0

3007 Zuschauer. - SR Dudic.

Lugano: Baumann (45. Da Costa); Yao, Maric, Daprelà, Obexer (77. Aratore); Vecsei, Sabbatini, Custodio; Bottani (66. Holender), Carlinhos, Gerndt.

Zürich: Brecher; Pa Modou (63. Kololli), Mirlind Kryeziu, Nathan, Rüegg; Domgjoni, Sohm; Tosin, Marchesano, Schönbächler (91. Britto); Ceesay (57. Kramer).

Bemerkungen: Lugano ohne Covilo, Crnigoj, Dalmonte, Lavanchy und Sulmoni (alle verletzt), Zürich ohne Aliu, Charabadse, Hekuran Kryeziu, Winter (verletzt) und Mahi (krank). 71. Pfostenschuss Marchesano. 79. Lattenschuss Aratore.

Verwarnungen: 12. Tosin (Schwalbe). 26. Bottani (Foul). 51. Daprelà (Foul). 67. Kramer (Foul). 88. Carlinhos (Foul).

Servette – St.Gallen 1:2

St.Gallen bleibt weiterhin erster Verfolger von Basel und YB. Die Ostschweizer mussten gegen Aufsteiger Servette allerdings am Ende doch noch zittern.

Servette war über weite Strecken die engagierte Mannschaft, agierte im letzten Drittel aber zu ideenlos und konnte einzig durch ein paar Wüthrich-Freistösse für Gefahr sorgen. Die Espen hingegen gingen schon mit ihrem ersten Vorstoss in Führung, Ermedin Demirović entwischte nach sechs Minuten der Abwehr und schob lässig in die lange Ecke ein.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Demirovic mit seinem zweiten Treffer auf 0:2. Doch damit war der Aufsteiger geweckt. Varol Tasar erzielte nach 60 Minuten den Anschlusstreffer. Kurz vor Schluss jubelte Iapichino über den vermeintlichen Ausgleich, doch dem Treffer ging ein Abseits voraus. So blieb es beim 1:2.

Servette - St. Gallen 1:2 (0:1)

4874 Zuschauer. - SR San.

Tore: 7. Demirovic 0:1. 47. Demirovic (Ruiz) 0:2. 59. Tasar 1:2.

Servette: Frick; Rouiller, Routis, Sasso; Sauthier, Maccoppi (46. Schalk), Cognat (66. Kastriot), Iapichino; Tasar, Wüthrich; Kyei (79. Chagas).

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard, Muheim; Görtler (92. Wiss), Quintilla (93. Rüfli), Ruiz; Itten; Babic (65. Fazliji), Demirovic.

Bemerkungen: Servette ohne Stevanovic, Koné, Busset, Lang und Severin (alle verletzt). St. Gallen ohne Guillemenot (gesperrt), Lüchinger, Nuhu (beide verletzt), Vilotic, Costanzo, Kchouk, Fabiano und Kräuchi (alle nicht im Aufgebot). 92. Kopfball von Rouiller an den Pfosten.

Verwarnungen: 20. Maccoppi (Foul), 31. Letard (Foul), 41. Sauthier (Foul), 80. Fazliji (Foul), 95. Demirovic (Foul).

Luzern – Sion 3:1

Die Luzerner machten von Anfang an Dampf und Druck, sodass die Sittener Führung nach 19 Minuten aus dem Nichts kam. Und fest stand das Tor erst nach einem VAR-Entscheid, bei dem sich Schiedsrichter Adrien Jaccottet bestätigt sah, dass der Torschütze Seydou Doumbia um wenige Zentimeter nicht aus dem Offside gestartet war. Im Abschluss zeigte der Ivorer wieder einmal seine Schlitzohrigkeit. Aus spitzem Winkel düpierte er Luzerns Goalie Marius Müller mit einem ansatzlosen Schieber.

In der zweiten Hälfte hielten die Sittener dem hohen Druck nicht mehr Stand. Sie liessen in relativ kurzer Zeit drei Tore und einen Pfostenschuss (von Blessing Eleke) über sich ergehen. Als Mann des Spiels profilierte sich Francesco Margiotta. Der italienische Stürmer, der beim FCL besser zur Geltung kommt als in der letzten Saison bei Lausanne-Sport in der Challenge League, bereitete die Kopfballtore von Ndiaye un Schürpf vor und erzielte das 3:1 nach 72 Minuten selber. Das Luzerner Publikum quittierte den Auftritt der gesamten Mannschaft mit anhaltendem Beifall.

Keinen Applaus werden die Sittener von Trainer Stéphane Henchoz und Präsident Christian Constantin bekommen. Bei der vierten Niederlage in Serie – nachdem sie vorher fünf Spiele am Stück gewonnen hatten – zeigten sie ein matte Leistung. Weder nach dem 1:1 noch nach dem Rückstand waren sie zu einem Aufbäumen fähig.

Luzern - Sion 3:1 (0:1)

8593 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 19. Doumbia (Lenjani) 0:1. 53. Ndiaye (Margiotta) 1:1. 58. Schürpf (Margiotta) 2:1. 72. Margiotta (Males) 3:1.

Luzern: Müller; Kakabadse, Knezevic, Lucas, Sidler; Schulz (57. Grether), Voca; Ndiaye, Margiotta (84. Matos), Schürpf; Eleke (66. Males).

Sion: Mitrjuschkin; Maçeiras, Ndoye, Abdellaoui, Facchinetti; Song, André; Kasami, Grgic (65. Uldrikis), Lenjani 63. Itaitinga); Doumbia (76. Luan).

Bemerkungen: Luzern ohne Arnold, Ndenge und Schwegler (alle verletzt). Sion ohne Toma, Zock (beide gesperrt), Fickentscher, Kouassi, Adão, Khasa und Raphael (alle verletzt). 54. Pfostenschuss Eleke).

Verwarnungen: 45. Knezevic (Reklamieren), 90. Abdellaoui (Foul), 94. Ndoye (Foul).

Die Tabelle

(abu/sda)

