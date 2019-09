«Friends» wird 25 – und auch die Schauspieler sind älter geworden (und wie 😱)

Am 22. September 1994 flimmerte die erste Folge «Friends» über die Bildschirme. 25 Jahre nach dem Start der Kultserie werfen wir einen Blick darauf, was aus den Darstellern wurde.

«Friends» feiert den 25. Geburtstag. Die Serie, die die Weichen für den Erfolg von Serien wie «How I Met Your Mother» stellte, begeisterte die Zuschauer über 236 Folgen lang (verpackt in 10 Staffeln) bis 2004. Danach wurde die Serie eingestellt und die sechs Freunde gingen wieder getrennte Wege. Doch was wurde aus ihnen?

P.S.: Du findest alle Easter Eggs, wenn du die sechs Namen der Figuren oder den Begriff «Friends Glossary» googelst. Die ersten sechs sind Icons, die visuelle Effekte …