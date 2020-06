Aufgedeckt

LOGOS! Die einzige Kategorie, die wir wirklich draufhaben! 🤓

Machen wir uns nichts vor: Wir haben gemerkt, dass wir beim Thema Marken/Logos nicht so grosse Pfeifen sind wie in den anderen Gebieten. Und was ist das Resultat dieser Feststellung? Richtig: Wir bleiben schön da, wo wir gut sind. Haha.

Die Umfrage von letzter Woche lieferte ein ziemlich eindeutiges Resultat:

Eigentlich nichts, ausser:

Und denkt daran: Enter drücken, um euren Tipp abzugeben!

PS: Falls nur weisse Felder angezeigt werden, dann hat das Bild bei dir leider nicht richtig geladen. Das …