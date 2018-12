Sport

Fussball

Oh, wie ist das schnee! Linienrichter kassiert Packung Schneebälle in Belgrad



Eine Szene wie auf dem Pausenhof: In der serbischen Superliga läuft am Freitagabend gerade die 85. Minute im Spiel zwischen Partizan Belgrad und Macva Sabac. Es steht 0:0. Der Rasen ist schneebedeckt, die Partie arm an Höhepunkten.

Da dachten sich die Fans von Partizan: Sorgen wir doch einfach selbst für das Highlight des Spiels!

Und so versammeln sich mindestens 50 Anhänger des serbischen Spitzenclubs am unteren Ende der Tribüne, jeder von ihnen bewaffnet mit Schneebällen. Sie lauern, warten auf den Linienrichter. Als dieser dann direkt vor den Partizan-Fans steht, lassen sie ihre Schneebälle los: Hunderte prasseln auf ihn ein. Und er sieht gar nicht glücklich aus.

Aber seht selbst: Partizan Belgrade fans pelting the assistant referee with snow balls 👀



pic.twitter.com/R51WYKIePR — talkSPORT (@talkSPORT) 15. Dezember 2018

Nach einer kurzen Unterbrechung kann das Spiel zu Ende gespielt werden. Tore fallen allerdings keine mehr.

Hier die (wenigen) sportlichen Höhepunkte der Partie: Video: YouTube/Superliga Srbija

(as)

