Noah Okafor Bild: www.imago-images.de

Drmics Treffer zählt nicht – Okafor führt Salzburg zum Sieg ++ Leipzig gewinnt dank Silva

Noah Okafor trifft auch im dritten Champion-League-Spiel und schiesst Salzburg an die Tabellenspitze. RB Leipzig gewinnt dank eines Doppelpacks von Andre Silva gegen Celtic Glasgow.

Gruppe E

Salzburg – Zagreb

Noah Okafor führt RB Salzburg zum Sieg gegen Dinamo Zagreb. Der Nati-Spieler erzielte in der 71. Minute per Penalty den einzigen Treffer des Abends. Der bei Zagreb eingewechselte Josip Drimic erzielte in der Nachspielzeit den vermeintlichen Ausgleich, sein Treffer wurde allerdings wegen Offside aberkannt.

Noah Okafor trifft im dritten Spiel in Folge. Video: streamja

Salzburg - Dinamo Zagreb 1:0 (0:0).

SR Treimanis (LAT).

Tor: 71. Okafor (Foulpenalty) 1:0.

Bemerkungen: Salzburg mit Okafor (bis 79.) und Köhn, ohne Okoh (verletzt). Dinamo Zagreb ab 76. mit Drmic. 93. Tor von Drmic wegen Offside aberkannt.



Chelsea – AC Milan 21:00 Uhr

Gruppe F

Leipzig – Celtic

RB Leipzig holt sich den ersten Sieg in der aktuellen Champions-League-Saison. Die Leipziger gewinnen vor heimischer Kulisse mit 3:1 gegen Celtic Glasgow. Matchwinner auf der Seite der «Roten Bullen», war dabei der Portugiese Andre Silva. Der Stürmer erzielte zwei Treffer und war so entscheidend am Sieg beteiligt.

Nkunku bringt Leipzig mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Celtic gelingt das 1:1. Video: streamja

Silva bringt Leipzig wieder in Führung. Video: streamja

Silva trifft erneut. Video: streamja

RB Leipzig – Celtic Glasgow 3:1 (1:0)

Tore: 27. Nkunku 1:0. 47. Jota 1:1. 64. Silva 2:1. 77. Silva 3:1.





Madrid – Donezk 21:00 Uhr

Gruppe G

ManCity – Kopenhagen 21:00 Uhr

Sevilla – Dortmund 21:00 Uhr

Gruppe H

Juventus – Haifa 21:00 Uhr

Benfica – PSG 21:00 Uhr

