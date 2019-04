Liverpool deklassiert Huddersfield und Shaqiri darf auch wieder mal ran

Stalberg und Desharnais zu Fribourg +++ Rödin verlässt Davos

Die Klubs der National League haben bereits erstmals an ihren Kadern für die Saison 2019/20 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Fribourg-Gottéron vermeldet die Verpflichtung von zwei neuen Ausländern. Von Avangard Omsk stossen Viktor Stalberg und Davi Desharnais zu den Drachen.

Stalberg kennt man in der Schweiz von seinem Gastspiel in Zug, das er in dieser Saison plötzlich überraschend beendete. Beim EVZ sammelte er 56 Spielen 57 Punkte. Desharnais spielte während des Lockouts bereits bei den Freiburgern. In der vergangenen Saison sammelte der Stürmer in 58 Spielen für Omsk 28 Punkte. (abu)

Anton Rödin verlässt nach nur …