Bundesliga: Bayern patzen in Frankfurt, Gladbach unterliegt Mainz



Die Bayern patzen in Frankfurt – Gladbach verliert gegen Mainz ebenfalls

Frankfurt – Bayern 2:1

Die Bayern kassieren die dritte Niederlage in dieser Saison. Auswärts bei Adi Hütters Eintracht Frankfurt verlieren sie mit 1:2. Dabei verschläft der deutsche Meister insbesondere die erste Halbzeit, wo Daichi Kamada (12.) und Amine Younes (31.) für die Eintracht treffen.

Zwar trifft Robert Lewandowski kurz nach der Pause zum Anschluss, doch die Frankfurter retten die Führung aufopferungsvoll über die Zeit.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:1 (2:0)

Tore: 12. Kamada 1:0. 31. Younes 2:0. 53. Lewandowski 2:1. -

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Zuber (ab 93.), ohne Sow (gesperrt).

Gladbach – Mainz 1:2

Auch Borussia Mönchengladbach muss eine Niederlage einstecken. Yann Sommer und Co. lassen sich zuhause von Kellerkind Mainz übertölpeln. Damit droht der Rückstand der Gladbacher auf die europäischen Plätze weiter anzuwachsen.

Borussia Mönchengladbach - Mainz 1:2 (1:1)

Tore: 10. Onisiwo 0:1. 26. Stindl 1:1. 86. Stöger 1:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (ab 50.) und Embolo (ab 89.), ohne Lang (nicht im Aufgebot). Mainz ohne Fernandes (verletzt).

Freiburg – Union Berlin 0:1

Vom nächsten Gladbacher Ausrutscher profitiert Union Berlin, das am Tag des 55. Geburtstages des Zürcher Trainers Urs Fischer in Freiburg einen 1:0-Sieg feiert. Das einzige Tor der Partie erzielt Grischa Prömel nach einer guten Stunde. Die überraschenden Berliner halten als Tabellen-7. weiterhin wacker den Anschluss an die Europacup-Plätze. Der Rückstand auf Borussia Dortmund beträgt nach Verlustpunkten drei Zähler.

Freiburg - Union Berlin 0:1 (0:0)

Tor: 65. Prömel 0:1. (abu/sda)

Die Tabelle:

