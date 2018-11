Das beste Herbst-Hockey unserer Geschichte – die Noten zum Deutschland Cup

Die Schweizer haben beim Deutschland Cup durch die Niederlage gegen Russland (2:4) den Turniersieg verpasst. Sie haben trotzdem überzeugt wie noch nie im Herbst.

Der Herbst ist die Zeit der alljährlichen Hockey-Operette «Deutschland Cup». Keine grosse «Hockey-Oper» wie die WM oder das Olympia-Turnier.

Niemand reist mit der bestmöglichen Mannschaft an. Also unbedeutend. Eigentlich. Aber für die Schweizer hat dieser «Deutschland Cup» seit der Gründung im Jahr 1987 eine ganz besondere politische und sportliche Bedeutung. Jahrelang suchten wir hier die Bestätigung dafür, international vielleicht doch tauglich zu sein. Die Resultate hatten also eine …