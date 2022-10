Napoli darf sich bereits über den Einzug in die k.o.-Phase freuen. Bild: keystone

Napoli schafft die Achtelfinal-Quali – Brügge auch in der k.o.-Phase

Gruppe A

Neapel – Amsterdam

Napoli tut sich im ersten Teil der Saison doppelt hervor. Die Mannschaft um den niederländischen Trainer Alfred Schreuder führt in der Serie A mit nur vier Verlustpunkten, und in der Champions League steht sie schon nach dem vierten Gruppenspiel als Achtelfinalist fest.

Am Mittwoch gewannen die Napoletaner gegen Ajax Amsterdam mit 4:2 auch das Rückspiel, nachdem sie Ajax letzte Woche in Amsterdam mit 6:1 deklassiert hatten. Beim 4:2 gingen sie bereits nach rund einer Viertelstunde 2:0 in Führung.

Herrlich herausgespielt: Lozano bringt Napoli in Führung. Video: streamja

Osimhen entscheidet die Partie. Video: streamja

Napoli - Ajax Amsterdam 4:2 (2:0)

SR Zwayer (GER).

Tore: 4. Lozano 1:0. 16. Raspadori 2:0. 49. Klaassen 2:1. 62. Kwarazchelja 3:1. 83. Bergwijn (Foulpenalty) 3:2. 90. Osimhen 4:2.

Glasgow – Liverpool, 21 Uhr

Gruppe B

Atlético – Brügge 0:0

Brügge, in den letzten drei Saisons belgischer Meister, hat zum ersten Mal überhaupt die K.o.-Phase der Königsklasse erreicht. In der keineswegs einfachen Gruppe mit Atlético Madrid, Porto und Bayer Leverkusen büssten die Belgier mit einem 0:0 in Madrid die ersten Punkte ein, aber vom 2. Platz können sie nicht mehr verdrängt werden.

Die letzten rund zwölf Minuten spielten die Belgier in Unterzahl, und während der ganzen 90 Minuten war ihnen der langjährige Liverpooler Goalie Simon Mignolet ein starker Rückhalt. Mignolet musste in den vier Champions-League-Spielen noch kein Tor hinnehmen.

Mignolet mit einer tollen Parade gegen Griezmann. Video: streamja

Brügges Sowah fliegt vom Platz. Video: streamja

Atlético Madrid – FC Brügge 0:0 (0:0)

Tore: Keine.

Bemerkungen: 82. Platzverweis gegen Sowah (Brügge). (abu/sda)



Leverkusen – Porto, 21 Uhr

Gruppe C

Pilsen – Bayern, 21 Uhr

Barcelona – Inter, 21 Uhr

Gruppe D

Lissabon – Marseille, 21 Uhr

Tottenham – Frankfurt, 21 Uhr

