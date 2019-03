Sport

Löw plant Zukunft ohne Hummels, Müller und Boateng



Löw macht Ernst und plant in Zukunft ohne Hummels, Müller und Boateng

Bundestrainer Joachim Löw macht Ernst mit dem Umbau der deutschen Nationalmannschaft. Im Hinblick auf die EM-Qualifikation, welche für Deutschland am 24. März mit dem Auswärtsspiel gegen die Niederlande beginnt, plant Nationaltrainer Joachim Löw ohne die Verteidiger Mats Hummels (30) und Jérôme Boateng (30) sowie Stürmer Thomas Müller (29).

Das Trio von Rekordmeister Bayern München, das zwischen 2012 und 2018 bei jeder Endrunde zum Stamm der DFB-Auswahl gehörte und 2014 Weltmeister wurde, wird nicht mehr berücksichtigt. «Ich danke Mats, Jérôme und Thomas für die vielen erfolgreichen, aussergewöhnlichen und einmaligen gemeinsamen Jahre», sagte Löw.

In den vier Spielen der Nations League im letzten Herbst, als Deutschland in die zweithöchste Liga abstieg, stand Hummels in jedem Spiel in der Startformation. Boateng fehlte zwei Mal wegen Verletzungen, und Müller kam in allen vier Partien mindestens zu einem Teil-Einsatz.

Sami Khedira (31) und Mesut Özil (30), zwei weitere Weltmeister von 2014 mit mehr als 70 Länderspielen, gehörten bereits im Herbst nicht mehr zum deutschen Nationalteam. (sda/dpa)

