Premier League: Thomas Tuchel holt seinen ersten Sieg als Chelsea-Coach



Tuchels erster Sieg mit Chelsea +++ Atalanta unterliegt Lazio +++ PSG blamabel

Premier League

Chelsea – Burnley 2:0

Thomas Tuchel feiert in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer von Chelsea den ersten Sieg. Chelsea bezwingt daheim Burnley aus der unteren Tabellenhälfte 2:0.

Der spanische Aussenverteidiger Cesar Azpilicueta erzielte das 1:0 auf einen Pass von Callum Hudson-Odoi kurz vor der Pause. Für die Sicherung der drei Punkte sorgte Marcos Alonso, ein weiterer spanischer Verteidiger, nach 84 Minuten mit einem wunderbaren Volley unter die Latte.

Seinen Einstand hatte der ehemalige Dortmund- und PSG-Trainer am Donnerstag beim 0:0 gegen die Wolverhampton Wanderers gegeben.

Chelsea - Burnley 2:0 (1:0)

Tore: 40. Azpilicueta 1:0. 84. Alonso 2:0.

Serie A

Atalanta – Lazio 1:3

Für Remo Freuler setzt es in der 20. Runde der Serie A mit Atalanta Bergamo eine Enttäuschung ab. Gegen Lazio Rom verlieren die Bergamasken das Spiel 1:3 und zeitgleich den 5. Platz.

Auf dem Weg zur ersten Heimspielniederlage seit November geriet die Mannschaft von Gian Piero Gasperini bereits in der 3. Minute ins Hintertreffen. Adam Marusic brachte die Gäste mit einem Weitschuss in Führung. Hoffnung flammte für Atalanta eine Minute nach der Auswechslung von Freuler auf, als der seit November verletzt gewesene Kroate Mario Pasalic in der 79. Minute bei seinem Comeback auf 1:2 verkürzte. Drei Minuten später sorgte Lazios Vedat Muriqi mit dem 3:1 wieder für klare Verhältnisse.

Die Niederlage gegen den Tabellennachbarn bedeutet für Atalanta das Abrutschen auf den 6. Platz. Lazio schaffte derweil den Anschluss an die Champions-League-Startplätze.

Atalanta Bergamo - Lazio Rom 1:3 (0:1)

Tore: 3. Marusic 0:1. 51. Correa 0:2. 79. Pasalic 1:2. 82. Muriqi 1:3.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 78.).

Bundesliga

Köln – Bielefeld 3:1

Der 1. FC Köln hat sich in der 19. Runde der Bundesliga auf Kosten von Aufsteiger Arminia Bielefeld vom Barrage-Platz gelöst. Im Direktduell in Köln siegte die Mannschaft von Markus Gisdol verdient 3:1.

Eine Doublette des zuvor torlosen Angreifers Marius Wolf (10./28.) brachte die Kölner in der ersten halben Stunde auf Kurs. Bielefeld, bei dem der Zürcher Cédric Brunner erneut durchspielte, fand erst eine Viertelstunde vor Schluss durch den Venezolaner Sergio Cordova zum Torerfolg. Mehr als eine Randnotiz war das 1:3 allerdings nicht.

Köln - Arminia Bielefeld 3:1 (2:0)

Tore: 10. Wolf 1:0. 28. Wolf 2:0. 63. Rexhbecaj 3:0. 73. Cordova 3:1. -

Bemerkungen: Arminia Bielefeld mit Brunner.

Ligue 1

Lorient – PSG 3:2

Leader Paris Saint-Germain kassierte beim abstiegsgefährdeten FC Lorient eine blamable Niederlage. Der Meister gab auf dem Weg zum 2:3 eine Führung preis und verpasste damit die Rückeroberung der Tabellenspitze.

Die Gäste aus Paris gerieten nach einer guten halben Stunde in Rückstand, drehten die Partie aber bis zur Stundenmarke dank zwei verwandelter Foulpenaltys von Superstar Neymar. Dank zwei Toren in den letzten zehn Minuten schlug Lorient allerdings ebenfalls zurück und stiess dank den nicht einkalkulierten Punkten auf den Barrage-Platz vor.

Reims feierte derweil dank dem 23-jährigen Genfer Dereck Kutesa den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 1:0-Sieg in Strasbourg den einzigen Treffer des Spiels als Joker. Kutesa wurde in der 75. Minute aufs Feld geschickt, fünf Minuten später traf er zu seinem ersten Saisontor.

Lorient - Paris Saint-Germain 3:2 (1:1)

Tore: 36. Abergel 1:0. 45. Neymar (Foulpenalty) 1:1. 57. Neymar (Foulpenalty) 1:2. 80. Wissa 2:2. 92. Moffi 3:2.

