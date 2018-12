Sport

Nations League: Auslosung des Final-Four-Turniers 2019



Die Schweiz trifft am Final-Four-Turnier der Nations League auf Portugal

Die Schweiz trifft am Finalturnier der Nations League im kommenden Sommer am 5. Juni in Porto auf Portugal. Im zweiten Halbfinal stehen sich England und die Niederlande gegenüber. Dies ergab die Auslosung, welche die UEFA in Dublin vorgenommen hat.

Portugal, der Europameister von 2016, war zuletzt schon der Schweizer Gegner in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2018. Dabei gewann die Schweiz ihr Heimspiel in Basel 2:0.

Superstar Cristiano Ronaldo war in jenem Spiel allerdings nicht mit von der Partie. Auswärts kassierte die Schweiz gegen ein Portugal mit Ronaldo eine 0:2-Niederlage, weshalb sich die Schweiz mit Platz zwei in der Gruppe zufrieden geben und den (gegen Nordirland letztlich erfolgreichen) Umweg übers Playoff gehen musste.

«Natürlich ist Portugal ein schwieriger Gegner für uns. Der Europameister spielt zudem zu Hause. Aber an solche Turniere geht man, um sie zu gewinnen! Wir werden alles unternehmen, um weitere Überraschungen zu schaffen.»

Der Final sowie das Spiel um den dritten Rang an der Endrunde der Nations League werden am 9. Juni ausgetragen. Der Premieren-Sieger des neuen UEFA-Wettbewerbs erhöht sein Gesamt-Preisgeld um sechs Millionen Euro auf 10,5 Millionen Euro. (ram/sda)

