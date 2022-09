GC erlebt Debakel in Basel: Goalie verletzt, zwei Platzverweise und eine Klatsche

Basel – Grasshoppers 5:1

Im dritten Heimspiel, in dem er eine grosse Dominanz ausspielt, kann der FC Basel erstmals gewinnen. Die Tore stellen sich sogar reichlich ein: Der FCB bezwingt GC 5:1.

Augustin trifft unmittelbar nach seiner Einwechslung. Video: SRF

Als die Hoppers Ayumu Seko und Noah Loosli (zehn Minuten nach seiner Einwechslung) wegen Fouls mit einer Gelb-roten beziehungsweise einer Roten Karte vom Platz gestellt wurden, war die Partie vor über 26'000 Zuschauern längst entschieden.

In der ersten Halbzeit hätten die Basler deutlicher in Führung gehen können oder müssen als nur mit 2:1. Bis dorthin erinnerte das Spiel an die Auftritte gegen Servette (1:1) und Lugano (0:2), als Basel ebenfalls vor eigenem Publikum eine klare Dominanz nicht umzusetzen wusste. Die Grasshoppers jedoch hielten nur zu Beginn der zweiten Halbzeit einigermassen gut mit. Vorher und nachher konnten sie nichts ausreichten.

Augustin doppelt per Panenka-Penalty nach. Video: SRF

Basels Trainer Alex Frei wechselte Jean-Kevin Augustin nach 58 Minuten ein, und keine Minute später traf der verletzt gewesene Franzose zum 3:1. Wenig später gelang ihm auf Foulpenalty das 4:1. Dan Ndoye, Andi Zeqiri und Wouter Burger waren die übrigen Basler Torschützen. Giotto Morandi hatte mit einem Foulpenalty zeitweilig zum 1:2 verkürzt.

Basel - Grasshoppers 5:1 (2:1)

26'109 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 3. Ndoye (Comas) 1:0. 17. Zeqiri (Ndoye) 2:0. 31. Morandi (Foulpenalty) 2:1. 59. Augustin 3:1. 68. Augustin (Foulpenalty) 4:1. 72. Burger (Xhaka) 5:1.

Basel: Hitz; Lopez, Comas, Adams Nuhu, Katterbach; Xhaka (77. Frei); Males (58. Millar), Diouf (46. Pelmard), Burger (77. Sène), Ndoye; Zeqiri (58. Augustin).

Grasshoppers: Moreira (25. Hammel); Schmid, Margreitter (64. Herc), Ribeiro, Li; Seko; Abrashi (64. Pusic), Kawabe; Morandi (73. Loosli), Dadaschow (64. De Carvalho), Momoh.

Bemerkungen: Basel ohne Amdouni, Calafiori und Kade (alle verletzt). Grasshoppers ohne Bolla, Hoxha, Kacuri und Ndenge (alle verletzt). Moreira verletzt ausgeschieden. 72. Gelb-rote Karte gegen Seko. 83. Rote Karte gegen Loosli (Foul).

Verwarnungen: 13. Males (Foul), 52. Abrashi (Foul), 57. Dadaschow (Unsportlichkeit), 57. Adams Nuhu (Unsportlichkeit), 61. Seko (Foul).

YB – Lugano 3:0

In ihrem ersten Heimspiel seit vier Wochen holen sich die Young Boys die Tabellenführung in der Super League zurück. Sie profitieren vom Ausrutscher von St. Gallen mit einem beeindruckenden 3:0 gegen Lugano.

In den letzten Tagen hat der eine oder andere Spieler die Young Boys verlassen, zuletzt mit Nicolas Moumi Ngamaleu einer, der die letzten erfolgreichen Berner Jahre stark mitgeprägt hat. Bange muss den YB-Fans wegen der Abgänge aber nicht werden. Am Sonntagnachmittag erinnerte die Mannschaft von Raphaël Wicky eindrücklich daran, wieviel Qualität noch immer in dieser Mannschaft steckt.

77 Sekunden benötigten Flip Ugrinic, Cedric Itten und Jean-Pierre Nsame, um die Abwehr von Lugano ein erstes Mal auszuspielen. In regelmässigen Abständen kam YB danach zu Torchancen. Itten mit einem verwerteten Penalty kurz vor der Pause und nochmals der Liga-Topskorer Nsame in der 64. Minute erzielten die weiteren Treffer, noch bevor Lugano seine erste gefährliche Torchance verzeichnete.

Jean-Pierre Nsame bringt YB früh in Führung. Video: SRF

Itten verwandelt den Penalty souverän. Video: SRF

Der ungefährdete Sieg stimmte die über 31'000 Zuschauer im ausverkauften Wankdorf perfekt auf das Restprogramm an diesem Sonntag ein: Unter anderem mit einem Abschiedsspiel und in Gegenwart von einer ganzen Reihe Persönlichkeiten aus Sport und Kultur wurde der vor zwei Jahren zurückgetretene Marco Wölfli verabschiedet.

Young Boys - Lugano 3:0 (2:0)

31'120 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wolfensberger.

Tore: 2. Nsame (Itten) 1:0. 41. Itten (Foulpenalty) 2:0. 64. Nsame (Itten) 3:0.

Young Boys: von Ballmoos, Rüegg (89. Blum), Ali Camara, Lustenberger, Benito; Niasse (70. Sierro); Imeri (76. Rrudhani), Rieder, Ugrinic; Nsame (70. Elia), Itten.

Lugano: Saipi; Arigoni, Mai, Daprelà, Ziegler; Doumbia (72. Mahmoud), Sabbatini (81. Bislimi), Steffen (61. Mahou), Bottani, Haile-Selassie (46. Macek); Celar (61. Amoura).

Bemerkungen: Young Boys ohne Garcia, Zesiger (beide gesperrt) und Fassnacht (verletzt). Lugano ohne Valenzuela, Facchinetti und Hajrizi (alle verletzt). 79. Gelb-Rote Karte gegen YB-Trainer Wicky.

Verwarnungen: 8. Niasse. 74. Ali Camara. 80. Rieder. 93. Mahou. 94. Arigoni.

(mom/sda)

Die Tabelle