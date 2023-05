Und am Ende wird dann doch wieder Bayern München Meister. Bild: keystone

Der BVB im Tal der Tränen – Bayern München auf dramatische Art und Weise Meister

In einem wahnwitzigen Bundesliga-Final wird Bayern München zum elften Mal in Folge Deutscher Meister. Jamal Musiala schiesst beim 2:1-Sieg in Köln in der 89. Minute das Tor zum Titel.

Borussia Dortmund, als Tabellenführer in die letzte Runde gestartet, schafft gegen Mainz nach frühem 0:2-Rückstand nur ein 2:2 und verpasst den Titel wegen des schlechteren Torverhältnisses.

Der Zürcher Trainer Urs Fischer führte den Underdog Union Berlin sensationell in die Champions League. Für Aufsteiger Schalke 04 geht es umgehend wieder zurück in die 2. Liga, der VfB Stuttgart muss in die Relegation.

Die Abschlusstabelle

Die Tore im Fernduell

Köln – Bayern 0:1 Bayern: Kingsley Coman (8.). Video: streamja

BVB – Mainz 0:1 Mainz: Andreas Hanche-Olsen (15.). Video: streamja

BVB – Mainz Sébastien Haller scheitert mit einem Penalty (19.). Video: streamja

BVB – Mainz 0:2 Mainz: Karim Onisiwo (24.). Video: streamja

BVB – Mainz 1:2 BVB: Raphael Guerreiro (69.). Video: streamja

Köln – Bayern 1:2 Bayern: Jamal Musiala (89.). Video: streamja

BVB – Mainz 2:2 BVB: Niklas Süle (96.). Video: streamja

Dortmund - Mainz 2:2 (0:2)

Tore: 15. Hanche-Olsen 0:1. 24. Onisiwo 0:2. 69. Guerreiro 1:2. 96. Süle 2:2. - Bemerkungen: 19. Dahmen (Mainz) hält Penalty (Haller). Dortmund mit Kobel. Mainz mit Fernandes (verwarnt), ohne Widmer (verletzt).

Köln - Bayern München 1:2 (0:1)

Tore: 8. Coman 0:1. 81. Ljubicic (Penalty) 1:1. 89. Musiala 1:2. - Bemerkungen: Bayern mit Sommer.

Mönchengladbach - Augsburg 2:0 (2:0)

Tore: 3. Netz 1:0. 40. Hofmann 2:0. - Bemerkungen: 45. Rote Karte Gumny (Augsburg). Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi. Augsburg mit Vargas (ab 46.).

Eintracht Frankfurt - Freiburg 2:1 (0:1)

Tore: 44. Grifo 0:1. 83. Muani 1:1. 91. Ebimbe 2:1. - Bemerkungen: Frankfurt mit Sow (bis 79./verwarnt).

RB Leipzig - Schalke 4:2 (2:1)

Tore: 10. Laimer 1:0. 19. Nkunku 2:0. 28. Kaminski 2:1. 50. Orban (Eigentor) 2:2. 82. Poulsen 3:2. 94. Nkunku 4:2. - Bemerkungen: Schalke mit Brunner (verwarnt), ohne Frey (Ersatz).

Bochum - Bayer Leverkusen 3:0 (2:0)

Tore: 19. Forster 1:0. 34. Asano 2:0. 86. Stöger 3:0. - Bemerkungen: 8. Rote Karte Adli (Leverkusen).

Stuttgart - Hoffenheim 1:1 (0:0)

Tore: 75. Bebou 0:1. 80. Tomas 1:1.

Union Berlin - Werder Bremen 1:0 (0:0)

Tore: 81. Khedira 1:0.

Wolfsburg - Hertha Berlin 1:2 (1:0)

Tore: 2. Kaminski 1:0. 55. Maza 1:1. 68. Richter 1:2. (ram/sda)