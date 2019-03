Sport

Diebe beklauen Fussball-Profis mit ganz simpler Masche



Boateng, Benzema und Co. – Diebe beklauen Fussball-Profis mit ganz simpler Masche

Barcelona-Star Kevin-Prince Boateng musste vergangene Woche dran glauben, bei PSG-Profi Thiago Silva stiegen sie kurz vor Weihnachten ein und der ehemalige Bundesliga-Spieler Eric Maxim Choupo-Moting wurde in seiner neuen Heimat Paris schon zwei Mal Opfer von Einbrechern. Der neueste Fall ereignete sich am Mittwochabend in Madrid bei Real-Stürmer Karim Benzema. Die Masche ist immer die gleiche – und älter als der Fussball selbst.

🚨 INFORMACIÓN de #ÚLTIMAHORA de @jpedrerol | Roban en casa de Karim Benzema durante la disputa del Clásico de Copa del Rey. #ChiringuitoClásico pic.twitter.com/bzrGQPK7i6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 28. Februar 2019

Während ganz Spanien am Mittwochabend dabei zusah, wie Karim Benzema und seine Mitspieler von Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu gegen den FC Barcelona mit 0:3 verloren, stiegen Einbrecher in die Villa des 31-Jährigen ein. Welche Wertgegenstände gestohlen wurden, sei nicht bekannt, berichteten mehrere spanische Medien am Donnerstag. «Eine besonders schlechte Nacht für Benzema», kommentierte die Zeitung «Sport».

Die Masche ist derzeit besonders beliebt, weil sie so einfach, naheliegend und alt ist.

Sie kannten den Trick auch schon:

Wenn die Profifussballer auf dem Platz stehen und sich deren Familien auf der Tribüne das Spektakel anschauen, ist die Villa meistens leer. Und Instagram wirkt oftmals wie ein riesiger Katalog: Schmuck, Autos und teure Klamotten werden da schliesslich täglich präsentiert.

Erst vor zehn Tagen hatten Ganoven das Haus von Barca-Neuzugang Kevin-Prince Boateng ausgeräumt, während dieser seinen ersten Einsatz für die Katalanen hatte. Die Täter erbeuteten dabei unter anderem Juwelen im Wert von insgesamt rund 300'000 Euro. Auch in Frankreich ist die Einbruchsmasche beliebt.

PSG-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wurde gleich zwei Mal in nur einem Monat das Opfer von Einbrechern – und das kurz vor Weihnachten. So stiegen die Einbrecher beim ersten Diebeszug während des Champions-League-Spiels gegen den FC Liverpool in Choupo-Motings Apartment im Westen von Paris ein und erbeuteten Wertgegenstände in Höhe von 600'000 Euro, darunter laut dem Klatschmagazin «Closer» viele Weihnachtsgeschenke. Beim zweiten Einbruch wurden dem PSG-Stürmer Juwelen und Handtaschen im Wert von 500'000 Euro aus seiner Wohnung gestohlen.

Wenige Tage zuvor waren schon Diebe ins Haus von Choupo-Motings Mitspieler Thiago Silva eingestiegen, während der brasilianische Abwehrspieler gegen den FC Nantes auf dem Platz stand. Schaden: etwa 100'000 Euro. Der ehemalige PSG-Coach Unai Emery musste in der «Stadt der Diebe» auch schon dran glauben: Ihm wurden während einer Cup-Partie Wertgegenstände in Höhe von 20'000 Euro entwendet.

Unser Tipp: Vielleicht einen Wachmann engagieren – zumindest bei den ganz grossen Spielen. (bn)

