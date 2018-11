Sport

Fussball

Fussball: Die Highlights der internationalen Topligen



Gladbach klettert dank Hazard auf Rang 2 – ManCity nimmt Southampton auseinander

Hier verpasst du nichts: Alle Resultate, Tabellen und Highlights der europäischen Topligen aus England, Deutschland, Italien und Spanien.

Das musst du gesehen haben:

Gladbach mausert sich in der Bundesliga zum ersten Dortmund-Verfolger.

mausert sich in der Bundesliga zum ersten Dortmund-Verfolger. Manchester City nimmt Southampton nach allen Regeln der Fussball-Kunst auseinander. Hier ein Müsterchen:

Ciro Immobile sorgt mit einem Doppelpack dafür, dass Lazio Rom an der Verfolgergruppe von Juve dran bleibt.

an der Verfolgergruppe von Juve dran bleibt. Den folgenden Lapsus von ADO-Den-Haag-Keeper Indy Groothuizen gegen Utrecht:

Und dieses Hackentor von Viking-Spielmacher Zymer Bytyqi aus der zweiten norwegischen Liga gegen Mjøndalen:

Deutschland

Bundesliga, 10. Runde Gladbach – Düsseldorf 3:0 (0:0) Mainz – Bremen 2:0*

Borussia Mönchengladbach stösst dank dem 3:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga wieder auf Platz 2 vor. Nach zuletzt zwei Niederlagen, in der Bundesliga beim SC Freiburg und im Cup gegen Leverkusen, fand Mönchengladbach zum Siegen zurück

Ohne grosse Probleme setzten sich die Gastgeber mit den Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi und Michael Lang gegen den Aufsteiger durch. Die Tore durch Thorgan Hazard (2) und Jonas Hofmann fielen allesamt in der zweiten Halbzeit.

Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf 3:0 (0:0)

54'022 Zuschauer.

Tore: 48. Hazard (Handspenalty) 1:0. 67. Hofmann 2:0. 82. Hazard 3:0.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 45.) und Lang, ohne Zakaria (verletzt) und Drmic (nicht im Aufgebot).

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Die Resultate der Pokal-Auslosung: Und hier noch mal im Überblick - die Paarungen fürs Achtelfinale im #DFBPokal. #Auslosung pic.twitter.com/wkTOVONKKZ — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) 4. November 2018

England

Premier League, 11. Runde ManCity – Southampton 6:1 (4:1) Chelsea – Crystal Palace 3:1 (1:0)

Manchester City begnügt sich in der 11. Runde der Premier League nicht mit der Pflicht. Beim 6:1 gegen Southampton erzielen die Citizens schon zum zwölften Mal unter Trainer Pep Guardiola fünf oder mehr Tore in einem Ligaspiel.

Der Leader, der in den letzten zehn Pflichtspielen ein Torverhältnis von 28:2 vorweist, überrollt den in der Meisterschaft seit dem 1. September sieglosen Gegner schon in den ersten 18 Minuten dreimal. Mann des Spiels ist Raheem Sterling mit zwei Toren und einer Vorlage. Sergio Agüero, der Schütze des 2:0, knackt in seinem 217. Premier-League-Match als neunter Spieler die Marke von 150 Treffern.

Weil Liverpool am Vortag gegen Arsenal 1:1 gespielt hatte, führt Manchester City die Liga nun mit zwei Punkten Vorsprung an.

Manchester City - Southampton 6:1 (4:1)

53'916 Zuschauer.

Tore: 4. Hoedt (Eigentor) 1:0. 12. Agüero 2:0. 18. David Silva 3:0. 30. Ings (Foulpenalty) 3:1. 45. Sterling 4:1. 67. Sterling 5:1. 91. Sané 6:1.

Chelsea zieht mit Liverpool gleich

Punktgleich mit Liverpool belegt Chelsea den 2. Platz. Die Londoner wahren ihre Ungeschlagenheit mit einem 3:1 gegen Crystal Palace. Die «Blues» lassen sich durch den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich nach der Pause durch Andros Townsend nicht aus der Ruhe bringen. Alvaro Morata mit einem Doppelpack und Pedro sorgen am Ende für die erwartet klaren Verhältnisse.

Chelsea - Crystal Palace 3:1 (1:0)

40'407 Zuschauer.

Tore: 32. Morata 1:0. 53. Townsend 1:1. 65. Morata 2:1. 70. Pedro 3:1

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Italien

Serie A, 11. Runde Lazio Rom – SPAL Ferrara 4:1 (2:1) Chievo Verona – Sassuolo 0:1 (0:2) Parma – Frosinone 0:0 Sampdoria – Torino 1:4 (0:2) Bologna – Bergamo 1:1* Udinese – Milan 20.30 Uhr

Lazio Rom hält mit einem 4:1-Sieg gegen SPAL Ferrara, das ohne den verletzten Johan Djourou antrat, den Anschluss an die Verfolgertruppe von Leader Juventus Turin um Inter Mailand und Napoli. Matchwinner für Lazio war Ciro Immobile, der die ersten beiden Treffer erzielte und mittlerweile bei acht Saisontreffern angelangt ist. Der schönste Treffer war allerdings das Geschoss von Danilo Cataldi zum 3:1.

Lazio Rom - SPAL Ferrara 4:1 (2:1)

35'000 Zuschauer.

Tore: 26. Immobile 1:0. 28. Antenucci 1:1. 35. Immobile 2:1. 59. Cataldi 3:1. 70. Parolo 4:1.

Bemerkung: SPAL ohne Djourou (verletzt).

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Spanien

Primera Division, 11. Runde San Sebastian – Sevilla 0:0*

