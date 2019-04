Sport

Fussball

Bundeliga: Bayern ziehen wieder an Dortmund vorbei



Bundesliga, 29. Runde Hoffenheim – Hertha Berlin 2:0 (1:0) Düsseldorf – Bayern 1:4 (0:2) Frankfurt – Augsburg 18.00 Uhr

Bild: EPA/EPA

Bayern ziehen wieder an Dortmund vorbei – Hoffenheim klettert auf Rang 6

Bayern München hat seine knappe Führung in der 29. Runde der Bundesliga souverän verteidigt. Der Titelhalter gewinnt sein Sonntagsspiel in Düsseldorf souverän mit 4:1.

Das musst du gesehen haben:

Düsseldorf – Bayern 1:4

Bayern München bleibt fünf Runden vor Schluss Tabellenführer der Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister zieht dank eines 4:1-Siegs gegen Fortuna Düsseldorf wieder an Borussia Dortmund, das gestern Mainz mit 2:1 schlug, vorbei. In der Tabelle liegen die Bayern, die es am vorletzten Spieltag noch mit dem formstarken Leipzig zu tun bekommen, wieder einen Punkt vor dem BVB.

Kingsley Coman bringt das Team von Niko Kovac mit einem Doppelpack schon vor der Pause auf Kurs, Serge Gnabry sorgt kurz nach Wiederbeginn mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Das 1:3 per Penalty durch Dodi Lukebakio ist nur noch Düsseldorfer Resultatkosmetik, kurz darauf bewerkstelligt Leon Goretzka den 4:1-Endstand.

Einen kleinen Rückschlag gibt's für den Titelverteidiger trotzdem: Manuel Neuer muss in der 53. Minute verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kommt die Nummer 2 Sven Ulreich. Der deutsche Nationaltorhüter hatte sich ohne Fremdeinwirkung den Fuss übertreten. Wie lange Neuer ausfällt, ist noch unklar.

Hoffenheim – Hertha 2:0

Hoffenheim ist in der Bundesliga dank einem 1:0-Heimsieg gegen Hertha Berlin zurück auf einem Europacup-Platz. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann zum dritten Mal in Folge und profitierte beim Vorstoss auf Platz 6 von der Niederlage von Wolfsburg am Samstag in Leipzig (0:2).

Der Sieg gegen die schwächelnde und ersatzgeschwächte Hertha hätte vor allem wegen der furiosen Anfangsphase der Gastgeber höher ausfallen können. Dem 1:0 von Nadiem Amiri nach einer halben Stunde waren 13 teils hochkarätige Abschlüsse vorangegangen. Das 2:0 erzielte der eingewechselte Reiss Nelson in der 76. Minute mit seiner ersten Ballberührung.

Die Telegramme

Düsseldorf - Bayern München 1:4 (0:2)

53'400 Zuschauer

Tore: 15. Coman 0:1. 41. Coman 0:2. 55. Gnabry 0:3. 89. Lukebakio (Handspenalty) 1:3. 92. Goretzka 1:4.

Hoffenheim - Hertha Berlin 2:0 (1:0)

28'010 Zuschauer.

Tore: 29. Amiri 1:0. 76. Nelson 2:0.

Bemerkung: Hertha Berlin ohne Lustenberger (verletzt). (pre/sda)

Die Tabelle

bild: srf

