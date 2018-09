Lionel Messi liebt das Rampenlicht abseits des Fussballs nicht. Nur selten gibt er längere Interviews. Bei Radio Catalunya hat der Superstar des FC Barcelona nun eine Ausnahme gemacht und ausführlich über seine Karriere, seine Ziele mit dem FC Barcelona und den überraschenden Transfer seines einstigen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin gesprochen.

» Hier gibt's das komplette Interview auf Spanisch.

«Ich habe hier einfach alles. Ich bin seit ich 13 Jahre alt bin hier, mein ganzes Leben spielt sich hier ab. Ich spiele im besten Team der Welt. Die Stadt ist eine der schönsten der Welt. Ich habe meine Familie hier. Meine Söhne sind in Katalonien geboren. All diese Gründe sprechen dagegen, irgendwo anders hinzugehen. Die Veränderungen wären zu gross und sehr kompliziert. Die Idee ist deshalb, in Barcelona zu bleiben.»

... seine Ziele mit Barcelona: