Bundesliga: Bayern taucht, Dortmund baut Vorsprung aus



Bundesliga, 20. Runde Frankfurt – Dortmund 1:1 (1:1) Leverkusen – Bayern 3:1 (0:1) Hertha – Wolfsburg 0:1 (0:0) Nürnberg – Bremen 1:1 (0:0) Hoffenheim – Düsseldorf 1:1 (1:0) Schalke – Gladbach 18.30 Uhr

Bayern taucht in Leverkusen – Dortmund baut Vorsprung aber nur um einen Punkt aus

Die führenden Mannschaften der deutschen Bundesliga lassen in der 20. Runde Federn. Borussia Dortmund kommt in Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus, Bayern München verliert in Leverkusen nach einer 1:0-Führung 1:3.

Frankfurt – Dortmund 1:1

Borussia Dortmund gibt erstmals in diesem Jahr Punkte ab. Bei Eintracht Frankfurt kommt der Bundesliga-Leader in einem hochklassigen Spiel nicht über ein 1:1 hinaus. Marco Reus bringt den BVB in der 22. Minute in Führung, nach einem herrlichen Solo von Linksverteidiger Raphael Guerreiro muss er nur noch den Fuss hinhalten.

Frankfurt schlägt in der 36. Minute zurück: Nach einem Eckball klatscht der Ball zunächst an die Latte, nach der Balleroberung und der Flanke von Danny da Costa trifft Luka Jovic aus kurzer Distanz. BVB-Keeper Roman Bürki, der mehrere starke Paraden zeigt, ist absolut chancenlos. Dortmund rennt danach an, doch der Siegtreffer will nicht fallen. Weil die Bayern aber in Leverkusen verlieren, baut der Leader seinen Vorsprung auf sieben Punkte aus.

Leverkusen – Bayern 3:1

Nach sieben Siegen in Folge müssen die Bayern ihre dritte Saisonniederlage hinnehmen. Ohne den verletzten Manuel Neuer läuft in Leverkusen zunächst alles nach Plan. Leon Goretzka trifft kurz vor der Pause per Kopf zum 1:0 für die Bayern. Wenig später hat der Titelverteidiger dann Pech: Das 2:0 von Robert Lewandowski wird aberkannt, weil er im Abseits gestanden sein soll. Eine ganz knapp Enscheidung.

Leverkusen dreht nach der Pause plötzlich auf. In der 53. Minute versenkt Leon Bailey einen Freistoss direkt zum Ausgleich, Neuer-Ersatz Sven Ulreich sieht nicht wirklich gut aus. Beim 1:2 zehn Minuten später ist der Bayern-Keeper dann machtlos. Völlig frei kann Kevin Volland nach einem mustergültigen Angriff einschieben. In der 88. Minute fällt dann die Entscheidung: Lucas Alario trifft zum 3:1. Dass Vorlagengeber Julian Brandt nicht im Abseits steht, zeigt der Videobeweis.

Hoffenheim – Düsseldorf 1:1

Fortuna Düsseldorf holt sich bei 1899 Hoffenheim einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Durch einen von Andrej Kramaric verwandelten Penalty gerät der Aufsteiger in der 16. Minute zwar in Rückstand, kurz nach der Pause erzielt Rouwen Hennings aber den Ausgleich.

Nürnberg – Bremen 1:1

Nürnberg holt gegen Werder Bremen nach sechs Niederlagen in Folge wieder einen Punkt. Der zur Pause eingewechselte Johannes Eggestein bringt Werder in der 64. Minute in Führung, Mikael Ishak erzielt in der 87. Minute den späten 1:1-Ausgleich für den «Club». Trotz des raren Erfolgserlebnisses bleiben die Nürnberger seit 14 Spielen sieglos.

Hertha – Wolfsburg 0:1

Wolfsburg klettert dank eines 1:0-Siegs bei Hertha BSC auf einen Europacup-Platz. Der Holländer Wout Weghorst erzielt in der 65. Minute mit einem Ablenker den entscheidenden Treffer für die «Wölfe». Es ist bereits sein siebtes Saisontor. Renato Steffen sieht nach einer Schwalbe im Duell mit Fabian Lustenberger die Gelbe Karte und wird wenig später ausgewechselt, Admir Mehmedi fehlt bei den Gästen verletzt.

Die Telegramme

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

51'500 Zuschauer.

Tore: 22. Reus 0:1. 37. Jovic 1:1.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Gelson Fernandes, Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (verletzt) und Hitz (Ersatz).

Bayer Leverkusen - Bayern München 3:1 (0:1)

30'210 Zuschauer.

Tore: 41. Goretzka 0:1. 53. Bailey 1:1. 63. Volland 2:1. 89. Alario 3:1.

Hertha Berlin - Wolfsburg 0:1 (0:0)

39'259 Zuschauer.

Tor: 65. Weghorst 0:1.

Bemerkung: Hertha Berlin mit Lustenberger, Wolfsburg mit Steffen (bis 66.), ohne Mehmedi (verletzt).

Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

24'747 Zuschauer.

Tore: 16. Kramaric (Foulpenalty) 1:0. 46. Hennings 1:1.

Nürnberg - Werder Bremen 1:1 (0:0)

35'753 Zuschauer.

Tore: 64. Eggestein 0:1. 86. Ishak 1:1. (pre/sda)

Die Tabelle

