Schalke völlig neben den Schuhen – Pflichtsiege für Bayern und Dortmund



Schalke wieder mal völlig neben den Schuhen – Pflichtsiege für Bayern und Dortmund

In allen vier Nachmittagsspielen der Bundesliga setzte sich das jeweils favorisierte Heimteam durch. Während Leader Bayern München letztlich ungefährdet siegte, kassierte Schalke in Stuttgart die nächste Klatsche. Im Tabellenkeller verloren auch Köln, Hertha und Bielefeld.

Bayern München – 1. FC Köln 5:1

Plötzlich war Aussenseiter Köln da, als die Bayern-Abwehr kurz nach Wiederbeginn gedanklich noch in der Kabine schien. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer kam der Abstiegskandidat gegen den Serienmeister in der Folge tatsächlich besser ins Spiel, aber Robert Lewandowski mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag entschied die Partie dann doch zugunsten der Münchner. Für den Polen waren es im 22. Saisonspiel die Tore 27 und 28. Die Rekordmarke hatte der «Bomber» Gerd Müller in der Saison 1971/72 mit 40 Toren aufgestellt.

Bayern München - 1. FC Köln 5:1 (2:0)

Tore: 18. Choupo-Moting 1:0. 34. Lewandowski 2:0. 49. Skhiri 2:1. 65. Lewandowski 3:1. 82. Gnabry 4:1. 86. Gnabry 5:1.

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 3:0

Eine Halbzeit lang hatte der BVB Mühe, doch nach dem Führungstreffer kurz nach der Pause war der Widerstand der Arminen gebrochen. Der 19-jährige Brasilianer Reinier erzielte das 3:0 unmittelbar nach seiner Einwechslung und schoss dabei sein erstes Bundesliga-Tor.

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0 (0:0)

Tore: 48. Dahoud 1:0. 58. Sancho (Foulpenalty) 2:0. 81. Reinier 3:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Hitz, ohne Bürki (Ersatz) und Akanji (verletzt), Bielefeld mit Brunner.

VfB Stuttgart – Schalke 04 5:1

Wer in dieser Saison bisher alles verpasst hat und sich wundert, weshalb der FC Schalke 04 das abgeschlagene Schlusslicht ist, dem sollte diese Partie gezeigt werden. Zunächst kassierte das Team des Zürcher Trainers Christian Gross drei Tore nach Eckbällen, wobei besonders bei den ersten zwei Gegentreffern durch den Japaner Wataru Endo haarsträubend schlecht beziehungsweise gar nicht verteidigt wurde.

Rund 20 Minuten vor dem Ende bot sich den Schalkern die Gelegenheit, durch einen strittigen Foulpenalty auf 2:3 zu verkürzen. Doch es passte zum Spiel und der gesamten Saison, dass Nabil Bentaleb mit einem schwachen Schuss am Schweizer VfB-Keeper Gregor Kobel scheiterte.

Die «Königsblauen» hatten schon vor der Partie für Gesprächsstoff gesorgt. Angeblich hatten mehrere Führungsspieler bei Sportvorstand Jochen Schneider die Absetzung von Trainer Gross gefordert. Der Klub dementierte die Berichte zunächst, doch Gross bestätigte vor dem Spiel, das Thema in der Teamsitzung angesprochen zu haben. Fortsetzung folgt – ob mit Gross oder mit dem fünften Trainer in dieser Saison (vor dem Schweizer versuchten sich David Wagner, Manuel Baum und Interimstrainer Huub Stevens) wird sich weisen. Saisonübergreifend holte Schalke nun in 39 Bundesliga-Spielen bei einem Torverhältnis von 16:61 nur einen einzigen Sieg.

VfB Stuttgart - Schalke 04 5:1 (3:1)

Tore: 10. Endo 1:0. 26. Endo 2:0. 34. Kalajdzic 3:0. 40. Kolasinac 3:1. 88. Klement 4:1. 92. Didavi 5:1. - Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel. 72. Kobel hält Foulpenalty von Bentaleb.

VfL Wolfsburg – Hertha BSC 2:0

Der VfL Wolfsburg eilt von Sieg zu Sieg – und brilliert dabei nicht nur in der Offensive. In den vergangenen acht Bundesliga-Partien blieben die Wölfe nun ohne Gegentreffer, sieben dieser Begegnungen gewannen sie. Hinter den Bayern und Verfolger Leipzig liegt Wolfsburg mit dem Schweizer Trio Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi auf Rang 3.

Für den Möchtegern-Grossklub Hertha BSC bleibt die Lage hingegen düster: Die Berliner warten nun schon seit neun Spielen auf einen Sieg, in diesen holten sie nur zwei Punkte.

Wolfsburg - Hertha Berlin 2:0 (1:0)

Tore: 37. Klünter (Eigentor) 1:0. 89. Lacroix 2:0. - Bemerkungen. Wolfsburg mit Mbabu (bis 77.), Steffen (bis 86.) und Mehmedi (ab 92.). 94. Gelb-Rote Karte gegen Pongracic (Wolfsburg/Foul).

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

Spielbeginn 18.30 Uhr – hier zum Liveticker.

Die Tabelle

(ram/rst/sda)

