Die Schweizer Teilnehmer in der neuen «Europa League 2»



Welche Schweizer Klubs in der neuen Europa League 2 teilnehmen werden

Ab der Saison 2021 führt die UEFA wieder drei Europacups durch. Doch nicht der Cupsieger-Cup wird wiederbelebt, sondern ein Wettbewerb, dessen Arbeitstitel Europa League 2 heisst. Welche Schweizer Klubs dürfen teilnehmen?

Entscheidend ist wie immer die Fünf-Jahres-Wertung der UEFA, in welche die Resultate sämtlicher Europacup-Begegnungen der Klubs eines Landes einfliessen. Aktuell ist die Schweiz auf Rang 15 klassiert, nachdem sie in den beiden Jahren zuvor jeweils auf Platz 12 lag. Aktuell ist es schlecht für den Schweizer Fussball, dass mit YB und dem FC Zürich nur noch zwei Teams im Europacup dabei sind und dass Meister YB in der Champions League bloss ein Unentschieden geschafft hat.

Ändert sich an der aktuellen Position nichts, sieht die Europacup-Zuteilung 2021/22 so aus:

➡️ Schweiz auf Rang 15

Meister: Er steigt in der zweiten von vier Qualifikationsrunden (Meister-Weg) für die Champions League ein.

Zweiter: Er steigt in der ersten von drei Qualifikationsrunden (Liga-Weg) für die Champions League ein.

Dritter: Er steigt in der ersten von zwei Qualifikationsrunden für die Europa League ein.

Vierter: Er steigt in der zweiten von vier Qualifikationsrunden für die Europa League 2 ein.

Fünfter: Er steigt in der zweiten von vier Qualifikationsrunden für die Europa League 2 ein.

Fazit: Kein einziges Schweizer Team wäre direkt für die Gruppenphase einer der drei Europacups gesetzt.

Wie wäre es, wenn sich die Schweiz im Ranking wieder nach vorne verbessert? Sagen wir: Um drei Plätze, wo sie vorher war. Dann sieht die neue Zuteilung ab 2021/22 so aus:

⬆️ Schweiz auf Rang 12

Meister: Er steigt in der letzten von vier Qualifikationsrunden (Meister-Weg) für die Champions League ein.

Zweiter: Er steigt in der ersten von drei Qualifikationsrunden (Liga-Weg) für die Champions League ein.

Dritter: Er steigt in der zweiten von zwei Qualifikationsrunden für die Europa League ein.

Vierter: Er steigt in der dritten von vier Qualifikationsrunden für die Europa League 2 ein.

Fünfter: Er steigt in der zweiten von vier Qualifikationsrunden für die Europa League 2 ein.

Fazit: Auch mit einem verbesserten Ranking in der Fünf-Jahres-Wertung hätte kein Schweizer Team einen Fixplatz in der Gruppenphase eines Europacups.

Und was, wenn die Schweiz im Ranking abrutscht? Nur schon ein Rang schlechter – und der Vizemeister darf sich keine Hoffnungen mehr auf die Champions League machen. Auch die bisherige Europa League wäre gestrichen:

⬇️ Schweiz auf Rang 16

Meister: Er steigt in der zweiten von vier Qualifikationsrunden (Meister-Weg) für die Champions League ein.

Zweiter: Er steigt in der zweiten von vier Qualifikationsrunden für die Europa League 2 ein.

Dritter: Er steigt in der zweiten von vier Qualifikationsrunden für die Europa League 2 ein.

Vierter: Er steigt in der zweiten von vier Qualifikationsrunden für die Europa League 2 ein.

Fünfter: Kann nicht am Europacup teilnehmen.

Fazit: Ein Abrutschen im Ranking hätte gravierende Auswirkungen. Da die laufende Saison sowie die Saisons 2019/20 und 2020/21 noch ausstehend sind für die endgültige Vergabe der Startplätze 2021/22, wenn die neue Europa League 2 eingeführt wird, ist eine Prognose des dannzumaligen Rankings der Schweiz unseriös.

Noch entschieden werden muss wohl, an welcher Position des nationalen Rankings der Cupsieger geführt wird. In der aktuellen Saison nimmt das viertklassierte Zürich den Platz der nationalen Nummer drei ein, hinter Meister YB und Vizemeister Basel, aber vor Luzern (Dritter der Super League).

