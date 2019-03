Sport

Reddit-User suchen denkwürdigstes Fussball-Spiel – die Top 3



Bild: EPA

Fans suchen denkwürdigstes Fussballspiel der Geschichte – und das ist dabei rausgekommen

Es gibt Spiele, die vergisst man als Fan niemals. Beispielsweise die knappe Achtelfinal-Niederlage der Nati an der WM 2014 gegen Argentinien, das 3:3 des FC Basel gegen Liverpool in der Champions League 2002 oder der Last-Minute-Sieg des FCZ in der Finalissima 2006.

Auf Reddit hat ein User jetzt nach den grössten Spielen der Fussball-Geschichte gesucht und liefert euch gleich eine Gänsehaut dazu. Er fragte:

«Welche sind deine Lieblings-Fussballspiele, die du dir je angesehen hast?»

Das ist spannend, weil sich im Subreddit «r/soccer» rund 1,4 Millionen User von der ganzen Welt tummeln. Was sie gemeinsam haben: Sie sind meist jung (daher kommen die meisten Spiele aus den vergangenen zwei Jahrzehnten) und lieben Fussball. Welches sind also international die Spiele, die in Erinnerung geblieben sind? Hier kommt die Top 3 der Reddit-User:

Brasilien – Deutschland 1:7 (2014)

8. Juli 2014, Estádio Governador Magalhães Pinto in Belo Horizonte, WM-Halbfinal in Brasilien. Der Gastgeber muss ohne den verletzten Neymar gegen Deutschland ran, der Druck und die Erwartungen einer ganzen Nation lasten auf den Schultern der «Seleção» – und nach 29 Minuten steht es schon 5:0 für die DFB-Elf.

Am Ende gewinnt Deutschland mit 7:1 und selbst die deutschen Spieler waren so überrascht, dass sie in der Halbzeit schon einen Pakt schlossen: «Wir wollten fokussiert bleiben und sie nicht demütigen», erklärte Mats Hummels nach dem Spiel. «Man muss seinem Gegner Respekt zollen, und es war wichtig, dass wir das gemacht haben und nicht versucht haben, irgendwie rumzuzaubern.» Das Beben ging trotzdem durch die ganze Welt und Deutschland wurde wenige Tage später Weltmeister.

Bild: EPA

Reddit-User amitkon erklärt seine Wahl vielsagend:

«Ich bin weder Deutscher noch Brasilianer, aber diese Nacht war etwas Besonderes. Am Tag danach sprach jeder auf der ganzen Welt darüber. Egal, wohin du gingst. Du hattest gerade das Gefühl, dass du die Geschichte gesehen hast.»

Lyon – Marseille 5:5 (2009)

Das Spiel dürfte hierzulande nicht so vielen Fans ein Begriff sein, doch der Wahnsinn ist schon beim Nachlesen des Tickers zu spüren. 1:0, 1:1. 2:1, 2:2. 2:3, 2:4, 3:4, 4:4. Das 5:4 schiesst Lyon in der 90 Minute. War das der Sieg? Nein! Jérémy Toulalan macht in der Nachspielzeit per Eigentor das 5:5 für «OM» und somit eines der verrücktesten Spiele des vergangenen Jahrzehnts perfekt.

Bild: EPA

Reddit-User alarow ist OM-Fan und erklärt seine Wahl, die auf Platz 2 hochgevotet wurde:

«Nur weil ich damals alle möglichen Emotionen durchlebt habe, von Glück über Selbstmord bis hin zu Hoffnung und Zufriedenheit. Ein unglaubliches Spiel mit mehreren Wendungen.»

Milan – Liverpool 3:3, 5:6 n.V. (2005)

Einfach nur WOW. Das war wohl eines der besten Champions-League-Finals, die es jemals gab. Milan führt nach 45 Minuten im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion mit 3:0 nach einem Tor von Paolo Maldini und einem Doppelpack von Hernan Crespo. Das Spiel scheint schon gelaufen. Die Liverpooler Fans singen aber trotzdem zur Halbzeit. Und dann kam es, wie es sonst nie kommt: «Ich glaube, es gab damals keine andere Mannschaft, die im Stande gewesen wäre, so etwas zu leisten», erinnerte sich später Dietmar Hamann, der auf dem Platz stand.

Bild: AP

Die «Reds» kommen zurück: Steven Gerrard, Vladimir Smicer und Xabi Alonso gleichen innerhalb von nur sechs Minuten zum 3:3 aus. Das Spiel geht in die Verlängerung und später ins Penaltyschiessen. Da verschiessen gleich drei Milan-Profis. Liverpool gewinnt und Torhüter Jerzy Dudek wird zum grossen Helden.

Hier kannst du die Spannung fühlen... Video: YouTube/UEFA.tv

Das Spiel ist bis heute unvergessen, wegen seines Verlaufs und der Stars, die auf dem Platz standen. Auf der einen Seite Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Kaka, Seedorf und Shevchenko. Auf der anderen Seite Gerrard, Dudek, Baros, Riise, Carragher oder Hyypiä. Kein Wunder, dass dieses Match auf Platz 3 gewählt wurde.

Alle weiteren Spiele:

Die weiteren unvergessenen Partien der Reddit-User sind beispielsweise das 4:4 zwischen Chelsea und Liverpool in der Champions League 2008/09 oder auch der WM-Halbfinal zwischen Deutschland und Italien bei der WM 2006. Kommentar dazu: «Das unterhaltsamste 0:0 über 118 Minuten, das Sie je sehen werden.»

Und ihr so? Welches war euer bestes Spiel, das ihr in eurem Leben gesehen habt? Schreibt uns in die Kommentare!

