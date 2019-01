Kobayashi doppelt nach +++ Wankdorf wird zur Eishockey-Arena

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat auch den zweiten Bewerb der Vierschanzentournee gewonnen. Der Sieger von Oberstdorf entschied auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen für sich. Erneut gewann er vor dem Deutschen Markus Eisenbichler. Weltcup-Leader Kobayashi nimmt den geringen Vorsprung von 2,3 Punkten mit nach Innsbruck.

Simon Ammann und Killian Peier hatten es beide in den zweiten Durchgang geschafft. In diesem büssten die Schweizer beide noch etwas an Terrain ein, was in den Rängen …